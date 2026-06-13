Öztürk: Büyük İsrail hayallerine izin vermeyeceğiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemi Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden “İsrail’in Kıbrıs’ı uzantısı yapma hedefi için yeni bir adım!” başlığı altında bir açıklama yaptı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemi Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden “İsrail’in Kıbrıs’ı uzantısı yapma hedefi için yeni bir adım!” başlığı altında bir açıklama yaptı.

“İsrail’in Kıbrıs’ı Filistinlileştirmek istediğinden artık şüphe yoktur” diyen Öztürk, Rum Lider Nikos Hristodulidis’in “Tel Aviv’in oyunlarının bir parçası haline geldiğini” kaydetti.

Öztürk, açıklamasının tamamında ise şunları söyledi:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail, Yunanistan ve ABD’nin Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması için anlaşmaları, Kıbrıs Adası’nı İsrail’in uzantısı yapma projesinin uygulamaya konulmasından başka bir şey değildir.

İsrail gazının boru hattı ile Güney Kıbrıs’a getirilmesi, iki taraf arasında elektrik hattı için uğraşlar ve ortak petrol arama faaliyetleri son dönemde İsrail’de yayınlanan “Büyük İsrail” haritalarında Kıbrıs’ın tamamının yer alması ve şimdi de ABD himayesinde imzalanan Doğu Akdeniz Enerji Merkezi için yapılan anlaşma, Tel Aviv tarafından yürütülen planlı bir stratejinin ayakları olarak değerlendirilmelidir.

Daha önce defaatle dile getirdiğimiz eski Sovyet bölgelerinden gelen İsraillilerin KKTC’de konut ve toprak almaları, aynı şekilde İsrail tarihinde ilk defa Güney Kıbrıs’a İran savaşı bahane edilerek yapılan nüfus ihracatı ve bugün artık İsrailli şirketlerin büyük yatırımları.

Eski Sovyet bölgelerinden gelen İsraillilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde İran savaşı bahanesi ile İsrail’den gelen nüfus ile birleşmesinin oluşturduğu demografik tamamlanma tüm Kıbrıs için tehlike oluşturabileceğine dikkat çekmek isterim.

Konut ve nüfus oluşumunun ardından başlayan ekonomik yatırım dalgası, köy alma, iş merkezi kurma gibi faaliyetlerin sanayi ve enerji ayağının tamamlanmasıyla birlikte askeri bir hedefe dönüşeceği yönündeki ihtimaller gelecekte her zaman masada olacaktır.

İsrail’in Kıbrıs’ı Filistinlileştirmek istediğinden artık şüphe yoktur. GKRY’deki Nikos Hristodulidis Yönetimi de maalesef Tel Aviv’in oyunlarının bir parçası haline gelmiştir.

Her ne olursa olsun İsrail’in Kıbrıs’ı uzantısı haline getirmek isteklerine müsaade etmeyeceğiz.

Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının sarsılmaz iradesi İsrail genişlemesi önündeki en büyük engel olarak duracaktır.

Büyük İsrail hayalleri, Kıbrıs Türk halkının geçmişte de örneklerini her zaman gösterdiği irade ve dirence çarpıp yok olmaya mahkûm olacaktır.”