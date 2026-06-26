Öztürkler, Bakü’de Türkiye Büyükelçiliği ve KKTC Temsilciliği’ni ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile bir araya gelen Öztürkler, Büyükelçilik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile bir araya gelen Öztürkler, Büyükelçilik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda Öztürkler, Büyükelçi Akgün’e günün anısına Cumhuriyet Meclisi anı plaketi takdim etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler daha sonra KKTC Bakü Temsilciliği’ni ziyaret etti. Öztürkler, burada KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer’in yanı sıra Temsilcilik 3. Sekreteri Görkem Reis ile Eğitim Ataşesi Leyla Güneş tarafından karşılandı.

Ziyaretlerde Öztürkler’e Meclis Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu eşlik etti.

Bakü’deki resmi temaslarını tamamlayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler KKTC’ye döndü.