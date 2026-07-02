Öztürkler: Belediye başkanlığı seçimi 6 Aralık’ta yapılacak

Öztürkler, yapılan yasal düzenlemeyle seçimlerin bundan böyle her dört yılda bir aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirileceği kaydetti.

Öztürkler, yapılan yasal düzenlemeyle seçimlerin bundan böyle her dört yılda bir aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirileceği kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Kıbrıs TV’de Eda Alisinanoğlu’nun sunduğu “Kıbrıs’ta Sabah” programına katılarak, Meclis çalışmaları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztürkler, milletvekilliği seçimleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Eğer seçim gününde yapılacaksa 2027 Ocak ayında gerçekleşecektir. Bu Yüksek Seçim Kurulu’nun uhdesindedir. Eğer öne çekilmiş bir seçim olacaksa bu yetki Cumhuriyet Meclisi’nindir.” dedi.

- “Birçok ülke temsilcisiyle görüşme imkanı bulduk”

Son dönemde Meclis’in dış temaslarının başkan, milletvekili ve komite düzeyinde resmi olarak artarak gerçekleştirildiğini söyleyen Öztürkler, son İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında İran, Ürdün, Katar, Nijer, Yemen, Mozambik Umman Meclis başkanları ve birçok ülke temsilcisiyle görüşme imkanı bulduklarını ifade etti.

Öztürkler, İran Meclis Başkanı ile yapılan görüşmede savaş konusunun da değerlendirildiğini ifade etti

AKPA, Avrupa Birliği ve Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarında milletvekillerinin aktif çalıştığını vurgulayan Öztürkler, “Burada amacımız sesimizi duyurmak ve Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya iletmekti.” diye konuştu.

Öztürkler, TBMM Başkanı, Azerbaycan Meclis Başkanı ve Kazakistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeleri bu temaslara örnek olarak gösterdi.

Kıbrıs sorununun hassasiyetine dikkat çeken Öztürkler, BM Temsilcisi Holguin’in açıklamalarına da değindi.

Güney Kıbrıs’ın algı operasyonlarıyla üç bölgede toprak tavizi ve NATO güvenliği gibi konuları gündeme getirdiğini belirten Öztürkler, bu söylemlerin sosyal medyada halkta tedirginlik yarattığını ifade etti.

Öztürkler, bölge halklarının ortaya atılan toprak tavizi serzenişlerini dile getirerek, “Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması, tanınırlık ve izolasyonların kaldırılması bizim hak ettiğimiz ve almamız gereken haklardır. Eski defterleri açmak, toprak tavizi konuşmak doğru değildir. Taşınmaz Mal Komisyonu vardır, Güney Kıbrıs bunu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bunları bilmek gerekir.” dedi

- “BM’nin ve Güney Kıbrıs’ın tutumunu ortada”

Türk askeri ve garantörlük konusundaki tavrının net olduğunu vurgulayan Öztürkler, BM’nin çabalarını küçümsemediklerini ancak adil olma misyonunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Öztürkler, BM’nin Annan Planı sonrası Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmadığını belirterek, “Bir nevi kandırıldık. Geçmişe bakarak bugün parlak ifadeler kullanamıyoruz.” ifadesini kullandı.

BM’nin ve Güney Kıbrıs’ın tutumunun ortada olduğunu vurgulan Öztürkler, “Tek çıkış yolumuz BM’dir noktasında olmamızı kimse bizden beklemesin. Anavatan Türkiye ile her türlü çabamızı ortaya koymaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Toprak tavizi ve garantörlüğün tartışılmasına karşı çıkan Öztürkler, “Egemen eşitlikten taviz beklemesinler. Bizim verilecek bir karış toprağımız yoktur.” dedi.

Anavatan Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve savunma sanayindeki gücünün Kıbrıs Türk halkı için en büyük güvence olduğunu söyleyen Öztürkler, “Türkiye’nin gücü elimizi güçlendiriyor. Günün sonunda taleplerin adil olduğu bir anlaşma olursa olur.” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, kamuda uzun yıllar görev yaptığını belirterek, gençlere siyasete dair tavsiyelerde bulundu.

Öztürkler, “Kamudan geldim, öğretmen ve bürokrat olarak çalıştım. 21 yılım kamuda geçti ve tecrübe kazandım.” dedi.

Gençlere seslenen Öztürkler, siyasete girmenin önemli olduğunu ancak öncesinde kendi alanlarında tecrübe kazanmanın ve sonrasında siyasete adım atmanın daha doğru olacağını ifade etti.