Öztürkler’den babalar günü mesajı…

Meclis Başkanı Öztürkler yayımladığı babalar günü mesajında, toplumun temel direği, aile kurumunun en güçlü dayanaklarından biri olan babaların sevgisi, fedakârlığı, emekleri ve sorumluluk anlayışlarıyla Kıbrıs Türk halkının bugünlere ulaşmasında çok önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Meclis Başkanı Öztürkler yayımladığı babalar günü mesajında, toplumun temel direği, aile kurumunun en güçlü dayanaklarından biri olan babaların sevgisi, fedakârlığı, emekleri ve sorumluluk anlayışlarıyla Kıbrıs Türk halkının bugünlere ulaşmasında çok önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi verdiği en zor yıllarda babaların ailelerinin koruyucusu olmakla kalmamış, aynı zamanda birer mücahit olarak halkın özgürlüğü, güvenliği ve geleceği için büyük fedakârlıklar gösterdiklerini ifade eden Öztürkler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Evlatlarını korumak, ailelerini ayakta tutmak ve halkımızın onurlu mücadelesine katkı koymak adına her türlü zorluğa göğüs geren babalarımız, tarihimizin en önemli kahramanları arasında yer almaktadır.

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu değerlerin, güvenliğin ve özgür yaşamın temelinde, ne pahasına olursa olsun halkına, toprağına ve geleceğine sahip çıkan babalarımızın büyük emekleri ve mücadeleleri bulunmaktadır.

Onların ortaya koyduğu kararlılık ve özveri, gelecek nesillere bırakılmış en değerli miraslardan biridir.

Babalarımız, bugün de evlatlarının iyi birer birey olarak yetişmesi, vatanına, milletine ve değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için büyük bir gayret göstermektedir.

Sevgiyle, sabırla ve fedakârlıkla çocuklarına yol gösteren tüm babalarımız, toplumumuzun güçlenmesinde ve geleceğe güvenle bakmasında önemli bir pay sahibidir.

Bu anlamlı günde, başta vatan uğruna can veren şehit babalarımız olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm babalarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; hayatta olan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum.”