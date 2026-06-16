Öztürkler’den Bilbay Eminoğlu’nun için taziye mesajı 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Gıynık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Bilbay Eminoğlu’nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Gıynık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Bilbay Eminoğlu’nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Eminoğlu’nun meslek hayatı boyunca Kıbrıs Türk basınına birçok alanda önemli katkılar sağladığını kaydeden Öztürkler, Eminoğlu’nun gazeteciliğe olan bağlılığı, ülkesine duyduğu sevgi ve toplumsal konulara gösterdiği hassasiyetle örnek bir kişi olarak hafızalarda yer edindiğini vurguladı.

Öztürkler mesajında şu ifadelere de yer verdi:

“Kıbrıs Türk basınının değerli isimlerinden, Gıynık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bilbay Eminoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Ülkesini seven duruşu, sıcak kişiliği ve basın camiasına bıraktığı değerli izlerle daima hatırlanacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve Kıbrıs Türk basın camiasına başsağlığı diliyorum.”