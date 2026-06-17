Öztürkler: İzolasyonlara rağmen sporcularımız yılmadan büyük başarılar kazanıyor

Öztürkler, kabuldeki konuşmasında sporcuların elde ettiği başarının KKTC için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Bu gururu bize yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim. Her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük bir onur yaşatıyorsunuz” dedi.

Öztürkler, kabuldeki konuşmasında sporcuların elde ettiği başarının KKTC için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Bu gururu bize yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim. Her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük bir onur yaşatıyorsunuz” dedi.

Tekvando ve diğer branşlarda hem KKTC’de hem Bakü’de hem de farklı ülkelerde düzenlenen dünya şampiyonalarında kadın ve erkek sporcuların çok sayıda altın, gümüş ve bronz madalya kazandığını ifade eden Öztürkler, bu başarıların Kıbrıs Türk halkı için büyük değer taşıdığını vurguladı.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının yıllardır çeşitli izolasyonlarla karşı karşıya bırakıldığını belirterek, “Bizi yıldırmaya çalışan bir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve buna alet olan bir Birleşmiş Milletler vardır. Ancak Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu yolda kararlı bir şekilde yürümektedir. Biz ne izolasyonlar altında eziliriz ne de yılırız” ifadelerini kullandı.

Sporcuların tüm kısıtlamalara rağmen uluslararası arenada KKTC’yi başarıyla temsil ettiğini belirten Öztürkler, “Sizler, fırsat buldukça ve imkân tanındıkça uluslararası alanlarda yer alıyor; Kıbrıs Türk halkının gücünü, inancını, varlığını ve millî değerlerini dünyaya gösteriyorsunuz. Hem Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağını gururla dalgalandırıyorsunuz” dedi.

Dünya Budo Federasyonu Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, de geleceğe yönelik hedeflerini anlatarak çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından başarılı sporculara Meclis Anı Madalyası takdim edildi.