Öztürkler: Kıbrıs Medya Grubu, Kıbrıs Türk halkının sesi olmayı başardı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Medya Grubu’nun 37’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, kurumun Kıbrıs Türk basınına ve demokratik kültürün gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Medya Grubu’nun 37’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, kurumun Kıbrıs Türk basınına ve demokratik kültürün gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Öztürkler, yayımladığı mesajda, merhum Asil Nadir’in büyük bir vizyonla başlattığı yayıncılık yolculuğunun bugün de aynı sorumluluk ve kararlılıkla sürdürülmesinin Kıbrıs Türk basını adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Medya Grubu’nun kurulduğu günden bu yana ülkenin en önemli medya kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Öztürkler, kurumun kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasına katkı sağladığını ve Kıbrıs Türk halkının sesi olmayı başardığını kaydetti.

Öztürkler, Kıbrıs Medya Grubu’nun toplumsal meselelerin gündeme taşınmasında ve kamuoyunun bilgilendirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde demokratik kültürün gelişmesine, düşünce ve ifade özgürlüğünün güçlenmesine yaptığı katkıları takdirle karşıladığını bildirdi.

Kurumun teknolojik dönüşümü yakından takip ederek dijitalleşme ve yeni medya uygulamalarını başarıyla hayata geçirdiğine işaret eden Öztürkler, bunun çağın gereklerine uyum sağlama konusundaki vizyonu ortaya koyduğunu ifade etti.

Öztürkler, mesajının sonunda Kıbrıs Medya Grubu’nun kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm yönetici, gazeteci, basın çalışanı ve personele teşekkür ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.