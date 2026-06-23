Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Ne verilecek bir karış toprağımız var, ne de Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü tartışırız.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Ne verilecek bir karış toprağımız var, ne de Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü tartışırız.” dedi.

Kıbrıs Rum basınında olası yeni planla ilgili çıkan bir habere işaret eden Öztürkler, söz konusu haberlerin algı operasyonları olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nin yeni yönetim kurulunu kabul etti.

Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, söz konusu haberde; toprak tavizlerinin, Türkiye’nin garantörlüğünün, Türk askerinin adadaki varlığının ve garantörlük hususunda NATO şemsiyesinin tartışıldığını belirterek, “Ne verilecek bir karış toprağımız var, ne de anavatan Türkiye’nin askerini tartışacak bir durum var. Anavatan Türkiye’nin askeri bu adada vardır ve var olmaya devam edecek. Anavatan Türkiye her zaman garantörümüz olacaktır.” dedi.

Çözüm temeli olarak her zaman egemen eşitlik ve iki devletliliği savunduklarını ifade eden Öztürkler, sürdürülebilir bir anlaşma zemininin ancak iki devletlilik ve egemen eşitlik temelinde sağlanabileceğini de söyledi.

Ziya Öztürkler, halka Kıbrıs Rum basınına değil, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıs Türk devleti resmi ağızlardan yapılan açıklamalara inanmaları çağrısında bulundu.

Kendisine devredilen emaneti yaşatmasının Kıbrıs Türkünün görevi olduğunu kaydeden Öztürkler, “Birileri bir şeyler istedi diye bu davadan vazgeçecek insanlar değiliz” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı’na katılmak üzere Azerbaycan’a gideceğini belirten Öztürkler, konferansta ve yapacağı ikili görüşmelerde Kıbrıs Türkünün haklı davasını anlatmaya devam edeceğini söyledi.

Öztürkler, Kıbrıs Türkünün bugün üzerinde yaşadığı toprakların vatan yapılmasının kolay olmadığını, tarihi çok iyi bilmek gerektiğini, her ailede ya bir şehit yada bir gazi bulunduğunu, Kıbrıs Türkünün önemli bir mücadele verdiğini anlattı.

Gelecek nesillere doğruyu aktarmanın bir görev olduğunu ifade eden Öztürkler, “Bu görevi üstlenen en önemli derneklerin başında da siz geliyorsunuz.” dedi.

Derneğin temsilcilerinin törenlerde, etkinliklerde ve ziyaretlerde tarihi gerçekleri sürekli hatırlatarak milli değerlere sahip çıkılmasına yardımcı olduklarını belirten Öztürkler, Dernek yetkililerini milli değerlere sahip çıkılması yolundaki çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Derneğin “Yalnız bırakıldığı” yöndeki düşüncelere de değinen Öztürkler, derneğin hiçbir zaman yalnız olmadığını, Cumhuriyet Meclisi’nin kapılarının her zaman derneğe açık olduğunu, hiçbir Kıbrıslı Türkün böyle bir derneğe sırtını dönemeyeceğini söyledi.

-Benan

KKTC Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da, şehit ve gaziler sayesinde Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda özgürce yaşayabildiğini, ancak derneğin devlet yetkilileri tarafından “Yalnız ve öksüz” bırakıldığını söyledi.

Benan, “Bizim istediğimiz bu derneğe daha çok sahip çıkılması” dedi.

Dönem dönem geçmişte bazı meclis başkanlarının yaptığı gibi gündemdeki konuların derneklerle tartışılmasını, özellikle Güney Kıbrıs’tan çıkan haberlerde işlenen konularla ilgili yetkili ağızlardan bilgi almak istediklerini söyleyen Benan, istişarelerin sürekli olmasını tercih ettiklerini sözlerine ekledi.