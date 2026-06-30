Öztürkler: Polise duyulan güven, teşkilat mensuplarının disiplinli ve fedakâr çalışmaları sayesinde oluştu

Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleşen kabulde, Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Gökay Karagil ile Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ de hazır bulundu. Kabulde konuşan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Polis Teşkilatı'nın 62. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, teşkilatın kuruluşundan bu yana disiplin, özveri ve devlet-millet sevgisiyle gör…



Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleşen kabulde, Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Gökay Karagil ile Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ de hazır bulundu.

Kabulde konuşan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Polis Teşkilatı'nın 62. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, teşkilatın kuruluşundan bu yana disiplin, özveri ve devlet-millet sevgisiyle görev yaptığını söyledi.

Kıbrıs Türk polisinin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli görevler üstlendiğini ifade eden Adalıer, teşkilatın bu süreçte 48 mensubunu şehit verdiğini hatırlattı. Polis Teşkilatı'nın bugün halkın en fazla güvendiği ve saygı duyduğu kurumların başında geldiğini vurgulayan Adalıer, bu güvenin polis mensuplarının fedakâr ve özverili çalışmaları sayesinde kazanıldığını belirtti. Meclis Başkanı Öztürkler'in polis teşkilatına verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adalıer, kabulleri dolayısıyla teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise Polis Teşkilatı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kamu düzeni ve toplum güvenliğinin sağlanmasında büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi.

Polis Teşkilatı'nın Kıbrıs Türk halkının en çok güvendiği kurumların başında geldiğine dikkat çeken Öztürkler, bu güvenin teşkilat mensuplarının disiplinli ve fedakâr çalışmaları sayesinde oluştuğunu ifade etti.

Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun bir gün önce polis teşkilatını ilgilendiren yasal düzenlemeleri oy birliğiyle kabul ettiğini anımsatarak, yasaların teknik hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına gönderildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceğini kaydeden Öztürkler, bunun önemli bir adım olduğunu ancak yeterli olmadığını söyledi.

Polis teşkilatını ilgilendiren başka yasal düzenlemelerin de bulunduğunu ifade eden Öztürkler, yeni yasama döneminde bu çalışmaların da tamamlanmasını temenni etti.

Öztürkler, konuşmasının sonunda Polis Teşkilatı'nın 62. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, tüm teşkilat mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.