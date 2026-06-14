Öztürkler, Türkiye A Milli Futbol Takımı maçını Millet Bahçesi’nde izledi

Karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztürkler, Türkiye’nin uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer almasından büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztürkler, Türkiye’nin uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer almasından büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kalplerinin aynı heyecanla attığını belirten Öztürkler, milli takımın uzun yılların ardından Dünya Kupası’nda yer almasının hem Türkiye hem de Kıbrıs Türk halkı için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayiinden teknolojiye, spordan ekonomiye kadar birçok alanda önemli başarılara imza attığını kaydeden Öztürkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde özellikle savunma sanayii ve spor alanlarında önemli atılımlar gerçekleştirildiğini belirtti. Basketbol, voleybol ve futbolda elde edilen başarıları gururla takip ettiklerini ifade etti.

Dünya Kupası’ndaki ilk maçın heyecanını büyük bir coşkuyla yaşadıklarını dile getiren Öztürkler, Türkiye A Milli Futbol Takımı’na başarılar dileyerek kalplerinin milli takım ile birlikte attığını söyledi. Milli takımın başarılı olacağına inandıklarını vurgulayan Öztürkler, takımı gururla ve mutlulukla takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Lefkoşa Millet Bahçesi’nde düzenlenen organizasyonun önemine de değinen Öztürkler, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Millet Bahçesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına kazandırdığı önemli eserler arasında yer aldığını ifade etti.

Millet Bahçesi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin çok değerli yatırımlar olduğunu kaydeden Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına sunduğu bu eserlerin büyük anlam taşıdığını söyledi.

Bu tür organizasyonların toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğine dikkat çeken Öztürkler, halkın böylesine önemli etkinliklerde bir araya gelmesinin ve aynı heyecanı paylaşmasının son derece anlamlı olduğunu vurguladı. Millet Bahçesi’nde oluşan atmosferin birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Öztürkler, vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren aynı heyecan etrafında buluştuğunu söyledi.