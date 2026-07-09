Öztürkler: Zirve Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı için büyük bir gurur kaynağı oldu

Zirvenin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tarihi bir dönüm noktası olarak kayda geçtiğini vurgulayan Öztürkler, Türkiye’nin, 22 yıl aradan sonra yeniden NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak, hem diplomatik gücünü hem de stratejik önemini bir kez daha dünyaya gösterdiğini belirtti.

Zirvenin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tarihi bir dönüm noktası olarak kayda geçtiğini vurgulayan Öztürkler, Türkiye’nin, 22 yıl aradan sonra yeniden NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak, hem diplomatik gücünü hem de stratejik önemini bir kez daha dünyaya gösterdiğini belirtti.

Öztürkler, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu küresel açılım, 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü temsil eden 40’tan fazla ülkenin Ankara’da buluşması, Türkiye’nin merkezi rolünü ve dünya ölçeğindeki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu” dedi. Ankara’daki zirvenin, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı için büyük gurur kaynağı olduğuna da işaret eden Öztürkler açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde savunma sanayisinin taçlanması, diplomasi sahnesinde imzalanan anlaşmalar ve Türkiye’nin masada kurucu rolü bizlere güven vermiştir. Türkiye artık sadece kendi bölgesinde değil, dünyada oyun kurucudur. Bu tablo, Kıbrıs Türkleri için geleceğe umut kattı ve “Anavatanımızın yükselişi bizim de yükselişimizdir” sözünü bir kez daha doğruladı. Türkiye artık sadece masada değil, masayı kuran aktör konumundadır. Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde geliştirilen network, AB’nin tek taraflı baskı girişimlerini sonuçsuz bırakmaktadır. Biz de KKTC’den bu tabloya baktığımızda, Anavatan’ın gücünü bir kez daha hissediyor ve gurur duyuyoruz. Çünkü Türkiye’nin küresel vizyonu, sadece kendi geleceğini değil, bizim geleceğimizi de güvence altına alıyor”