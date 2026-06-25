Pakistan’da çığ felaketi: Fransız dağcı hayatını kaybetti!

Fransız dağcı Guillaume Pierrel, Pakistan’ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesinde K-6 zirvesine tırmanmaya çalışırken çığın altında kalarak hayatını kaybetti. Ekipteki diğer dağcılar Fransız Boris Jule ve İsviçreli Christina Maria ise kayboldu.

Fransız dağcı Guillaume Pierrel, Pakistan’ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesinde K-6 zirvesine tırmanmaya çalışırken çığın altında kalarak hayatını kaybetti. Ekipteki diğer dağcılar Fransız Boris Jule ve İsviçreli Christina Maria ise kayboldu.

İslamabad merkezli Pakistan Alp Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki Pierrel, Gilgit-Baltistan’ın Ghanche bölgesindeki 7 bin 282 metre yüksekliğindeki K-6 zirvesine yabancı turistlerden oluşan bir ekiple tırmanış yaptığı sırada, yaklaşık 5 bin metre irtifada üzerine çığ düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

ReliefWeb internet sitesindeki haberde olayın, tırmanış sırasında “aniden gelen çığın dağcıları sürüklemesiyle meydana geldiği” aktarıldı. Dawn gazetesindeki haberde 3 kişilik dağcı ekibinin tırmanışa 6 Haziran’da başladığı bildirildi.

İki dağcı aranıyor

Çığ düşmesi sonrası ekipteki diğer dağcılar Fransız Boris Jule ve İsviçreli Christina Maria ise kayboldu. İhbar üzerine yerel arama kurtarma görevlileri, kayıp dağcıları bulmak için bölgeye sevk edildi.

Son yıllarda birçok dağcı bölgedeki tırmanışları esnasında hayatını kaybetmişti.