Pakistan’da dershanenin çatısı çöktü: 14 öğrenci öldü!

Pakistan’da dershanenin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 öğrenci yaralandı.

Pakistan’da dershanenin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 öğrenci yaralandı.

Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Lahor kentinin Kahna bölgesindeki bir dershanenin çatısının çöktüğü ve bu esnada içeride 35 ila 40 öğrenci olduğu belirtildi.

Enkazdan çok sayıda öğrencinin kurtarıldığını aktaran Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Khawaja Imran Nazir, hastaneye kaldırılan 19 öğrenciden 14’ünün hayatını kaybettiğini, 5’inin ise yaralı olduğunu bildirdi.

Nazir, hayatını kaybeden öğrencilerin 7 ila 12 yaşlarında olduğu bilgisini paylaştı.

Arama kurtarma görevlileri enkaz altında hala öğrenciler olduğunu kaydetti.

2 GÖZALTI

Pencap Eyalet Başbakanı Meryem Navaz, emniyet ve yerel yönetim yetkililerine talimat vererek çatının çökmesinde ve çocukların ölümünde ihmali veya sorumluluğu bulunan kişilerin acilen tespit edilmesini ve haklarında derhal cezai işlem başlatılmasını istedi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada dershane sahibi dahil 2 kişi gözaltına alındı.