Pakistan’dan KKTC’ye güçlü destek

Başbakan Ünal Üstel, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında KKTC’ye verdiği desteğin önemli bir mesaj taşıdığını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında KKTC’ye verdiği desteğin önemli bir mesaj taşıdığını belirtti.

Üstel, Pakistan hükümetine ve Pakistan halkına teşekkür ederken, KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü için güçlü destek veren Türkiye’ye de şükranlarını ifade etti.

İki kardeş ülkenin ortaya koyduğu dayanışmanın, adalet ve hakkaniyet temelindeki ortak iradeyi yansıttığını belirten Üstel, KKTC’nin haklı davasını uluslararası platformlarda kararlılıkla anlatmayı sürdüreceğini kaydetti.

Üstel’in açıklamasının tamamı şöyle;

“Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif’in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Pakistan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesinde Türkiye’nin yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğini açıkça ifade etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu anlamlı ve güçlü duruşundan dolayı Sayın Şahbaz Şerif’e, Pakistan hükümetine ve kardeş Pakistan halkına en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Aynı şekilde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklı davasını her platformda kararlılıkla savunan, egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz için güçlü destek veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da şükranlarımı ifade ediyorum. Türkiye ile Pakistan’ın ortaya koyduğu bu dayanışma, iki dost ve kardeş ülkenin iş birliğinin, adaletin yanında hakkaniyetin ve mazlum halkların arkasında durma iradesinin de güçlü bir göstergesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, dost ve kardeş ülkelerimizle birlikte haklı davamızı uluslararası platformlarda anlatmaya, egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz temelindeki mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”