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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli rüzgar ve yağışlara bağlı olaylarda 7 kişi yaşamını yitirdi

DÜNYA 11
Yayınlama: 15 Haziran 2026 Pazartesi 00:19 | Güncellendi: 15.06.2026 02:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Dawn gazetesinin haberine göre, Bannu ve Mansehra başta olmak üzere eyaletin çeşitli bölgelerini etkisi altına alan kuvvetli rüzgar ve yağışlar, bazı çatı ve duvarların çökmesine neden oldu.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli rüzgar ve yağışlara bağlı olaylarda 7 kişi yaşamını yitirdi

Dawn gazetesinin haberine göre, Bannu ve Mansehra başta olmak üzere eyaletin çeşitli bölgelerini etkisi altına alan kuvvetli rüzgar ve yağışlar, bazı çatı ve duvarların çökmesine neden oldu.

Yetkililer, söz konusu olaylarda ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 33 kişinin yaralandığını açıkladı.

Arama kurtarma ekiplerinin yerel yönetimlerle koordinasyon içinde çalıştığını belirten yetkililer, ilgili kurumlara yardım faaliyetlerini hızlandırmaları talimatı verildiğini aktardı.

Yetkililer, vatandaşlara özellikle riskli turistik bölgelere seyahatlerden kaçınmaları çağrısı yaptı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs