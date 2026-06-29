Patates üreticileri için itiraz süresi çarşambaya kadar uzatıldı

KIBRIS 5

Yayınlama: 29 Haziran 2026 Pazartesi 14:59 | Güncellendi: 29.06.2026 12:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Yapılan açıklamaya göre, 2026 ilkbahar patates üretim döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu'na beyan edilen patates alanları için itiraz süresi son kez uzatıldı. Gerekli resmi belgeleri temin edemeyip itirazda bulunamayan veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri sunamayan üreticiler çarşamba günü mesai bitimine …

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Yapılan açıklamaya göre, 2026 ilkbahar patates üretim döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu'na beyan edilen patates alanları için itiraz süresi son kez uzatıldı. Gerekli resmi belgeleri temin edemeyip itirazda bulunamayan veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri sunamayan üreticiler çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu'na başvurabilecek.