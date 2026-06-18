Patika Doğa Sporları Derneği ile EMU SUP Club “Doğaya Dokun, İz Bırakma” temasıyla etkinlik düzenliyor

Patika Doğa Sporları Derneği ile DAÜ Stand Up Paddle Kulübü iş birliğinde, “Doğaya Dokun, İz Bırakma” temasıyla iki günlük çevre ve spor etkinliği düzenleniyor.

Patika Doğa Sporları Derneği ile DAÜ Stand Up Paddle Kulübü iş birliğinde, “Doğaya Dokun, İz Bırakma” temasıyla iki günlük çevre ve spor etkinliği düzenleniyor.

DAÜ Beach Club ve çevresinde gerçekleştirilecek ücretsiz etkinlikte katılımcılar çadır kampı kuracak, gün batımı yürüyüşüne katılacak ve sahil temizliği yapacak.

Doğayla uyum, çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve deniz sporlarına dikkat çekmeyi amaçlayan organizasyon, farklı yaş gruplarından doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirecek.

Pazar sabahı saat 06.30’da ise EMU SUP Club, sezon açılışını Stand Up Paddling etkinliğiyle yapacak. Katılımcılar deniz sporlarıyla buluşurken, çevre farkındalığına da katkı sağlayacak.

EMU SUP Club, 21 Haziran’dan itibaren SUP Board kiralama hizmeti de sunmaya başlayacak. Etkinlik programına dileyenler toplu olarak ya da belirli bölümlere ayrı ayrı katılabilecek.