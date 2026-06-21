Patili dostlarımıza kafessiz ve özgür konaklama

KIBRIS ekibi, Puffyland Küçük Irk Köpek Oteli’ni ziyaret etti; otelin kurucu ortaklarından Çebi, minik misafirlerin rutinlerini ve onlar için sundukları hizmetleri anlattı:

KIBRIS ekibi, Puffyland Küçük Irk Köpek Oteli’ni ziyaret etti; otelin kurucu ortaklarından Çebi, minik misafirlerin rutinlerini ve onlar için sundukları hizmetleri anlattı:

“Aşılar tam olmalı” … Otelin konsepti çerçevesinde küçük ırk köpeklerin kabul edildiğini belirten Menekşe Çebi, köpeklerin psikolojisine iyi yönde katkı sağlaması açısından kafessiz ve özgür bir konaklama hizmeti verdiklerini söyledi. Çebi, otelde konaklayan köpeklerin güvenliği için, gelecek olan misafir köpeklerde aşıların tam olmasının önemine dikkat çekti.

Candan MERT

KKTC’nin en tatlı konseptlerinden Küçük Irk Köpek Oteli, patili misafirler için otel hizmeti sunuyor.

Köpekler için adeta bir okul ortamı sunulan otelde hem kreş hizmeti hem de yatılı bakım hizmeti veriliyor.

Dileyen köpek sahipleri için saatlik, günlük ve daha fazla kalma imkanı sunulan otelde küçük ırka sahip köpekler hem sosyalleşiyor hem de oyunların tadına diledikleri gibi varıyor.

Puffyland Küçük Irk Köpek Oteli kurucu ortaklarından Menekşe Çebi, KIBRIS’a otelin kapılarını açtı ve küçük ırk köpekler için sunulan hizmetleri anlattı. Çebi, minik misafirlerin günlük rutinlerinden ve günlerini nasıl geçirdiklerinden bahsederken, otelin aynı zamanda kendilerinin yaşam alanı olduğunu ve köpeklerle, onların aile ortamlarını bozmadan sevgiyle kaldıklarını dile getirdi. Otele kabul için belli şartların bulunduğunu aktaran Çebi, bunların en başında aşı şartının geldiğini ve aşıları tam köpeklerin otele kabul edildiğini ifade etti.

“Kafessiz bir konaklama sunuyoruz”

Otelin işleyişi ve köpeklerin günlük rutinleri hakkında açıklamalarda bulunan Menekşe Çebi, sabah rutinlerinin bahçede dolaşıp ihtiyaçların karşılanmasıyla başladığını söyledi. Bunun sonrasında beslenme saatinin geldiğini aktaran Çebi, daha sonra hayvanlar için göz, kulak temizliği gibi rutin bakımların yaptığını dile getirdi. Otelde hayvanların sosyalleşebilmesi için geniş bahçelerinin bulunduğunu ifade eden Çebi, alandaki oyuncaklarla, kendilerinin de köpeklerle birlikte eğlendiğini aktardı. Otelin konsepti çerçevesinde küçük ırk köpeklerin kabul edildiğini belirten Çebi, kafessiz bir konaklama hizmeti verdiklerini ve bunu, hayvanların psikolojisinin bozulmaması ve daha iyi sosyalleşebilmeleri açısından yaptıklarını söyledi.

“Oryantasyon sürecimiz bulunuyor”

Kafessiz konaklama hizmeti verdiklerinden dolayı, otelde konaklayacak hayvanların bir oryantasyon sürecinden geçtiğini kaydeden Menekşe Çebi, bu anlamda otele kabul prosedürlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Otelde konaklayacak misafirin oryantasyon kapsamında önce tek başına bahçeye bırakıldığını ve ortama alışması için kendisine zaman tanındığını ifade eden Çebi, bu alışma süreci sonrasında diğer köpeklerle aynı ortama alındığını aktardı. Köpeklerin birbiriyle tanışma sürecinin önemine vurgu yapan Çebi, bu aşamada misafir gelen köpeğin, kendisinden beklenen davranışları sergileyerek bu süreci başarıyla tamamlaması halinde otele kabul edildiğini belirtti.

“Uyum sağlayabilenler kabul ediliyor”

Aynı ortamda ve kalabalıkta uyum sağlayabilecek köpeklerin otele kabul edildiğini ve bunun, diğer köpeklerin güvenliği için önemli olduğunu söyleyen Menekşe Çebi, “Bizim için olmazsa olmaz bazı kurallarımız da bulunuyor. Bunlar iç dış parazit aşılarının güncel olması ve Bronşin aşısının (öksürük ve barınak aşısı) yapılmasıdır. Özellikle bu aşının yaptırılması gerekiyor ki buradaki bulaş riskini en aza indirelim ya da tamamen ortadan kaldıralım.” ifadelerini kullandı. Otelde yaş skalasının da bulunduğunu dile getiren Çebi, 6 aylık misafirlerin kabul edildiğini aktarırken, köpeklerin aşılarının tam olmasının önemini özellikle vurguladı.

Çok yaşlı kategorisindeki 15-16 yaşındaki köpekler için de ayrı suit odalarının bulunduğunu aktaran Çebi, bu kategorideki köpekleri kalabalıkta bulundurmanın uygun olmadığını söyledi.

Suit odaların aynı zamanda çok küçük köpekler için de hizmet verdiğini kaydeden Çebi, ihtiyaç durumunda bu misafirler için özel hizmetler sunduklarını aktardı.

“Koynumuzda yatıyorlar”

Otele köpeklerini bırakan ebeveynlerin genel olarak köpeklere çok bağlı olduğuna dikkat çeken Menekşe Çebi, profilin ‘daha önce köpeğini bir yere bırakmamış’ insanlardan oluştuğunu dile getirdi.

Çebi, konuşmasını “Bize güvenerek çocuklarını bırakmaları bizim için çok değerli. Çocuklarımıza burada kafessiz bir konaklama hizmeti veriyoruz; tıpkı evlerindeki gibi. Burası bizim hem yaşam alanımız hem de iş yerimiz. Koynumuzda yatıyorlar. Aile ortamı gördükleri için aileleri yokken de asla psikolojileri bozulmuyor.

Çok mutlu oluyor ve hatta çoğu zaman buradan gitmek istemiyorlar. Sonrasında buraya tekrar tekrar geldiklerinde de koşarak geliyorlar.” ifadeleriyle sonlandırdı.