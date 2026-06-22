Pes etmediler, toparlandılar ve başardılar!

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi U12, Alanya’da düzenlenen Academy Cup U-12 Turnuvası’nda şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi U12, Alanya’da düzenlenen Academy Cup U-12 Turnuvası’nda şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Turnuva boyunca mücadeleci kimliğiyle dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, zaman zaman eksik kadroyla sahaya çıkmasına, geriye düştüğü karşılaşmalar yaşamasına ve yoğun maç temposuna rağmen pes etmeyerek her defasında ayağa kalkmayı başardı.

Gösterdikleri azim, disiplin ve takım ruhuyla şampiyonluğa uzanan genç futbolcular, hem ailelerine hem de kulüplerine büyük gurur yaşattı. Turnuva boyunca ortaya koydukları performans, akademinin geleceğe yönelik çalışmalarının da meyvelerini verdiğini gösterdi.