Peş peşe hırsızlık operasyonları: Üç ayrı olayda 3 kişi tutuklandı

Gemikonağı'nda faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden O.E.F. (E-23)'nin, market içerisinden aldığı toplam 4 bin 519,09 TL değerindeki çeşitli gıda ve kozmetik ürünlerini ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlı tespit edilerek tutuklandı.

Girne'de faaliyet gösteren bir araç lastiği satış mağazasında çalışan C.C.B. (E-22)'nin ise iş yerine ait depodan toplam 21 bin 888 TL değerindeki 4 adet araç lastiğini çaldığı belirlendi. İleri soruşturma sonucunda zanlı tespit edilerek gözaltına alındı.

Öte yandan, Gazimağusa'da 5 Ocak 2026 tarihinde bir eczaneden toplam 1.710 TL değerindeki 3 adet kremin çalınması olayıyla ilgili aranan E.M. (E-65), 10 Temmuz 2026 tarihinde Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Üç ayrı olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.