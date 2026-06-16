Petrol, ABD-İran anlaşmasının ayrıntılarının beklenmesiyle dengelendi

Petrol, son iki haftanın en sert günlük düşüşünün ardından yatay seyrederken, piyasaların odağı ABD ile İran arasında varılan ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını hedefleyen anlaşmanın ayrıntılarına çevrildi.

Petrol, son iki haftanın en sert günlük düşüşünün ardından yatay seyrederken, piyasaların odağı ABD ile İran arasında varılan ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını hedefleyen anlaşmanın ayrıntılarına çevrildi.

Brent petrol, pazartesi günü yaklaşık yüzde 5 gerilemesinin ardından varil başına 83 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) ise 81 dolar civarında seyretti. Tarafların cuma günü İsviçre’de geçici anlaşmayı imzalaması beklenirken, anlaşma metni henüz kamuoyuna açıklanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’daki G7 Zirvesi’nde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın cuma günü itibarıyla açık olacağını belirterek, “Boğaz açık olacak ve geçiş ücreti alınmayacak” dedi.

Ancak anlaşmanın ayrıntılarının netleşmemesi piyasalarda temkinli duruşun sürmesine neden oluyor. Basra Körfezi’ndeki enerji yetkilileri, alıcılardan boğaz üzerinden petrol sevkiyatlarının ne zaman normale döneceğine ilişkin yoğun talep geldiğini belirtirken, nakliye şirketleri ve petrol tüccarları da operasyonlarını yeniden planlamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, çatışma sürecinde oluşan risk priminin büyük bölümünü ortadan kaldırdı. Böylece enerji maliyetlerinden kaynaklanan enflasyon baskılarında da bir miktar hafifleme yaşandı. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasını değerlendirdiği bir döneme denk geliyor.

Bununla birlikte uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının petrol arzının hemen eski seviyelerine döneceği anlamına gelmediği görüşünde. Nakliye güvenliği, operasyonel düzenlemeler ve geçiş koşullarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiği belirtiliyor.

Raymond James analisti Pavel Molchanov, savaş öncesi petrol arz seviyelerine dönüşün en erken temmuz ayı sonunda gerçekleşebileceğini belirterek, lojistik sorunların çözülmesinin zaman alacağını söyledi.

Öte yandan Morgan Stanley, anlaşma sonrası petrol fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka, Temmuz-Eylül döneminde Brent petrolün ortalama 90 dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklerken, önceki tahmini 100 dolar seviyesindeydi. Dördüncü çeyrek için fiyat beklentisi ise 95 dolardan 80 dolara düşürüldü.

Morgan Stanley analistleri yayımladıkları değerlendirmede, anlaşmanın çatışmanın yatışması yönünde önemli bir adım olduğunu belirterek, petrol üretiminin eylül ayında yüzde 50’sinin, yıl sonunda ise yüzde 80’inin yeniden devreye girebileceğini öngördü. Bu beklenti, küresel petrol arzında kademeli bir normalleşmeye işaret ediyor.