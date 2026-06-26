Petrol, arz endişelerinin hafiflemesiyle haftalık sert düşüşe hazırlanıyor

Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları haftayı sert kayıplarla kapatmaya hazırlanıyor.

Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları haftayı sert kayıplarla kapatmaya hazırlanıyor.

Brent petrol yüzde 0,25 düşüşle 75,07 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,18 gerileyerek 71,79 dolara indi.

İki ABD’li yetkili, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan yük gemisine ateş açtığını söyledi. İranlı yetkililer ise Hürmüz Boğazı’nda belirlenen güzergâhların dışından geçen gemilerin güvenliğinin garanti edilemeyeceğini ifade etti.

Brent ve WTI petrol fiyatlarının bu hafta yaklaşık yüzde 7 değer kaybetmesi bekleniyor.

Perşembe günü açıklanan veriler, ateşkes anlaşmasının ardından Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasıyla birlikte boğazdan geçen ham petrol sevkiyatının, Şubat ayında ABD-İsrail ile İran arasında başlayan çatışmalardan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi. Boğazın ne kadar süre açık kalacağına yönelik endişeler de ticaret hacmini destekledi.

Bununla birlikte, boğazdan geçen toplam gemi trafiği, çatışmaların başladığı 28 Şubat öncesindeki günlük ortalama 125 gemilik seviyenin hâlâ oldukça altında bulunuyor.

Öte yandan, perşembe günü Venezuela’da meydana gelen depremler de küresel arz tarafındaki endişeleri artırdı.

İlk değerlendirmelere göre Venezuela’nın geniş petrol, doğalgaz ve rafineri altyapısında hasarın sınırlı olduğu görüldü. Ülkenin en büyük üretim bölgeleri, rafinerileri, boru hatları ve terminallerinin büyük bölümü depremin en ağır hissedildiği bölgelerden uzakta yer alıyor.

Ancak kaynaklar, deprem sonrası yaşanan elektrik kesintilerinin, Venezuela’nın günlük yaklaşık 1,2 milyon varillik deprem öncesi üretim seviyesini koruyup koruyamayacağı konusunda belirsizlik yarattığını belirtti.