Petrol fiyatı 85 dolarla bir ayın zirvesinde

ABD ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki saldırılarını artırmasıyla petrol fiyatları bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki saldırılarını artırmasıyla petrol fiyatları bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyması ve iki ülke arasında Hürmüz Boğazı’ndaki saldırıların artmasıyla enerji akışlarına ilişkin belirsizlik artarken, petrol fiyatları Salı günü yüzde 2,8’e varan arışla son dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD ve İran arasındaki gerginliğin artması, enflasyon endişelerini yeniden alevlendirmesi ve faiz artırımı beklentilerini yükseltmesiyle petrol fiyatları ikinci gün de yükselirken, Asya borsaları düştü.

Başkan Donald Trump’ın İran gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine yönelik ABD ablukasını yeniden yürürlüğe koymasının ardından Brent petrol fiyatları yüzde 2,8’e varan artışla 85,64 dolara yükseldi.

Brent petrol vadeli işlemleri yükselirken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise varil başına 1,65 dolar veya yüzde 2,1 artarak 79,79 dolara çıktı.

Brent petrolü önceki seansta yüzde 9,6’lık bir artış göstererek Mayıs 2020’den bu yana en büyük günlük kazancını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerler petrol fiyatları, iki ülkenin 17 Haziran’da savaşı sona erdirmek için mutabakat zaptı imzalamasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.