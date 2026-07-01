Petrol fiyatları yükseldi: İran-ABD görüşmelerindeki çıkmaz piyasaları etkiledi

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,45 artışla 73,28 dolara, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 0,49 yükselerek 69,84 dolara çıktı. Analistler, özellikle dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın tam anlamıyla normale dönmemesinin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğ…

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,45 artışla 73,28 dolara, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 0,49 yükselerek 69,84 dolara çıktı. Analistler, özellikle dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın tam anlamıyla normale dönmemesinin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

Piyasalarda, ABD heyetinin Katar'da arabulucularla görüşmesine karşın İran'ın doğrudan müzakereye yanaşmaması da belirsizliği artırdı. Uzmanlar, Washington ile Tahran arasında kalıcı bir uzlaşma sağlanana kadar petrol fiyatlarında dalgalı seyrin sürebileceği görüşünde.

Öte yandan Reuters'ın 31 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette, Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının yeniden başlaması ve jeopolitik risklerin azalması nedeniyle 2026 yılı petrol fiyatı tahminleri son beş ayda ilk kez aşağı yönlü revize edildi. Ankete göre Brent petrolün 2026 yılı ortalama fiyat beklentisi 84,50 dolar, WTI için ise 79,49 dolar seviyesine çekildi.