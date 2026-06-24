Petrolde düşüş sürüyor: Hürmüz Boğazı'ndan geçişler artıyor

Petrol, daha fazla tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçmesi ve ABD ile İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik ilerleme kaydetmesiyle düşüşünü korudu.

Petrol, daha fazla tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçmesi ve ABD ile İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik ilerleme kaydetmesiyle düşüşünü korudu.

ABD ham petrolü (WTI), önceki seansta yüzde 1’den az gerilemesinin ardından varil başına 73 dolar civarında işlem gördü. Brent petrol ise günü 77 doların üzerinde kapattı.

Gemilerin uydu sinyallerini açık tutarak boğazdan geçiş yapması, armatörlerin güveninin arttığına işaret ederken, Uluslararası Denizcilik Örgütü de yüzlerce geminin Basra Körfezi’nden çıkmasına olanak tanıyan güvenlik garantileri aldığını açıkladı.

ABD ve İran, şubat ayı sonunda başlayan savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilk aşamada ilerleme sağlandığı mesajı verdi. Ancak taraflar arasındaki müzakerelerin uzaması beklenirken, farklı açıklamalar da gelmeye devam ediyor. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin bir anlaşma üzerinde çalışmaya başladıklarını, buna geçişlerin yönetim maliyetinin de dahil olduğunu açıkladı. Bu durum, Tahran’ın geçişlerden ücret alabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Senatosu, Salı günü Başkan Donald Trump’a nadir görülen sembolik bir tepki göstererek ABD’nin İran’la savaşını sona erdirme yönünde oy kullandı. Kararın yönetimin stratejisinde doğrudan bir değişiklik yaratması beklenmese de, Başkan’ın bu çabaya ülke içinde yeterli desteğe sahip olmadığını göstermesi açısından son işaretlerden biri oldu.

Bununla birlikte, özellikle ABD’de bazı piyasalarda sıkışıklık işaretleri sürüyor. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün Bloomberg’in gördüğü bir belgeye göre yayımladığı verilere göre, Oklahoma eyaletindeki Cushing depolama merkezinde ham petrol stokları geçen hafta 1 milyon varil daha azaldı. Bu rakamın Çarşamba günü açıklanacak resmi verilerle doğrulanması halinde, stoklar genel olarak asgari işletme seviyesi kabul edilen 20 milyon varilin altına inmiş olacak.