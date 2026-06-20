Polis Örgütü’nden 62’nci yıl etkinliği

KIBRIS 6

Yayınlama: 20 Haziran 2026 Cumartesi 01:28 | Güncellendi: 19.06.2026 23:04 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Polis Örgütü’nün 62’nci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Polis Genel Müdürlüğü ile İskele Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri” ile İskele Halk Plajı’nda vatandaşlarla bir araya gelindi.

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Polis Örgütü’nün 62’nci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Polis Genel Müdürlüğü ile İskele Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri” ile İskele Halk Plajı’nda vatandaşlarla bir araya gelindi. Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte kurulan stantlarda polis birimleri tanıtılırken, vatandaşların soruları alanında uzman polisler tarafından yanıtlandı. Program kapsamında Polis Özel Harekât ekipleri, Narkotik Dedektör Köpekleri, İtfaiye ve Bomba İmha Uzmanı ekipleri çeşitli gösteriler sundu. Polis mensuplarından oluşan Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (Polkestra) da verdiği konserle etkinliğe katılanlara keyifli anlar yaşattı.