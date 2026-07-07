Polis Örgütü’nün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen futsal turnuvası başladı

Polis Örgütü’nün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 4. Eybil Efendi Polis Salon Futbolu (Futsal) Turnuvası başladı.

Polis Örgütü’nün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 4. Eybil Efendi Polis Salon Futbolu (Futsal) Turnuvası başladı.

Bu yıl 10 takımın mücadele ettiği turnuvanın açılış maçı, Atatürk Spor Salonu’nda Polis Özel Harekat Müdürlüğü ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü takımları arasında oynandı.

Açılış seremonisinin ardından turnuvanın başlama vuruşunu Polis Genel Müdürü Ali Adalıer yaptı. Turnuvada grup maçları 8 Temmuz Çarşamba gününe kadar tamamlanacak.

Yarı final ve final karşılaşmaları ise 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.