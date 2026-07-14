Polis, sekiz kişiyi çeşitli suçlardan tutukladı

Ülkede çeşitli suçlardan sekiz kişi tutuklandı.

Ülkede çeşitli suçlardan sekiz kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından dün S.Ç.’nin (E-30) evinde yapılan aramada yaklaşık 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Sahtekârlıkla 4 bin Euro temin eden şahıs tutuklandı

Girne’de 01- 03 Temmuz tarihleri arasında, yurt dışında yaşayan iki ayrı şahsa çalışma izni çıkaracağı yönünde yalan beyanda bulunarak sahtekârlıkla 4 bin euro para temin ettiği tespit edilen İ.U. (E-46) tutuklandı.

-İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı

Öte yandan polisin dün ülke genelindeki denetim ve kontrollerinde ikamet izinsiz 6 kişi tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.