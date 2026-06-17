Polis teşkilatından sahil etkinliği

Polis Örgütü’nün 62’nci kuruluş yıl dönümü kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri” 19 Haziran Cuma günü İskele’de gerçekleştirilecek.

Polis Örgütü’nün 62’nci kuruluş yıl dönümü kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri” 19 Haziran Cuma günü İskele’de gerçekleştirilecek.

İskele Belediyesi Halk Plajı – Sahil Yürüyüş Yolu’nda düzenlenecek etkinlikte polis birimleri tarafından açılacak stantlarda bilgilendirme yapılacak, uzman ekipler vatandaşların sorularını yanıtlayacak.

Etkinlik kapsamında Polis Özel Harekât, Narkotik Dedektör Köpekleri, İtfaiye ve Bomba İmha Uzmanı ekipleri tarafından çeşitli gösteriler sunulacak.

Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (Polkestra) ise konser vererek etkinlikte sahne alacak.

Programda ayrıca deniz operasyonları ve yüksekten iniş gösterileri, narkotik köpek gösterisi, itfaiye müdahale tatbikatı ve şüpheli paket imha senaryosu yer alacak.

Etkinliğe tüm halkın davetli olduğu bildirildi.