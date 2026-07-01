Polisiye haberler: Uyuşturucu operasyonu, bıçaklı kavga ve trafikte yumruklu kavga

350 gram hintkeneviri ve 80 gram kokain ele geçirildi

350 gram hintkeneviri ve 80 gram kokain ele geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 28-30 Haziran tarihleri arasında Gazimağusa, Girne ve İskele'de düzenlenen operasyonlarda M.E.K. (26) ile V.K.'nin (27) tasarrufunda toplam 350 gram ağırlığında hintkeneviri ile 80 gram ağırlığında kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ele geçirildi. Söz konusu maddeler emare olarak alınırken, iki zanlı tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bıçaklı kavgada ikinci tutuklama

Beylerbeyi'nde 30 Haziran saat 02.30 sıralarında bir araç park yerinde meydana gelen bıçaklı kavga soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında önceden husumet bulunan şahıslar arasında çıkan tartışmada M.A. (19), tasarrufunda bulundurduğu bıçakla A.D.'yi sağ ayağından, kavgayı ayırmaya çalışan Ş.B.'yi sırtından ve M.Ş.'yi sağ kalça ile karın bölgesinden yaralamıştı.

Olayın ardından tutuklanan M.A.'nın yanı sıra, yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen M.İ. (21) de tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü

Lefkoşa Bedreddin Demirel Caddesi'nde 30 Haziran saat 23.00 sıralarında trafikte yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. K.G. (39) ve M.H.G. (41) ile diğer tarafta bulunan S.K. (22) ve 169 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.M.B. (20), birbirlerine saldırarak kavga etti ve çevreyi rahatsız etti.

Kavga sırasında aldığı darbeler sonucu A.M.B.'nin burun kemiği kırıldı. Olayın ardından kavgaya karışan dört kişi tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.