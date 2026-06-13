Polisiye olaylar: İskele’de uyuşturucu madde tasarrufundan 2 tutuklu

İskele’de Makenzi Plajı bölgesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar ele geçirildi.

İskele’de Makenzi Plajı bölgesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar ele geçirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 12 Haziran 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında, devriye halinde bulunan İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülen I.R. (E-46) ile S.F. (K-43)’nin üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 53 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Gazimağusa’da sarhoşluk ve rahatsızlık

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 21.30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanının ön kısmında N.D. (K-38), 171 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Girne’de eğlence mekanlarına denetim

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, bir işletmede yetkili makamdan alınmış geçerli müzik izni bulunmadığı halde ses yükseltici alet kullanılarak müzik yayını yapıldığı tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca dört ayrı işletmenin de mekan kapatma saatine uymayarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi.

Söz konusu eğlence mekanı işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılırken, polis soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.