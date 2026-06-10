Polisiye olaylar: Kaplıca’da hırsızlık, Gazimağusa’da uyuşturucu

KIBRIS 10

Yayınlama: 10 Haziran 2026 Çarşamba 14:56 | Güncellendi: 10.06.2026 13:10 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Gazimağusa’da, dün saat 16.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.K.’nin (E-60) kaldığı evde yapılan aramada uyuşturucu tespit edildi.

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Gazimağusa’da, dün saat 16.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.K.’nin (E-60) kaldığı evde yapılan aramada uyuşturucu tespit edildi. Aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 136 kağıt, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan parçalanmış sarma sigara, içinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon poşet ve cam pipo bulunarak emare alındı. İ.K. tutuklandı. Kaplıca’da üç karavandan hırsızlık Kaplıca’da pazartesi günü saat 14.00 sıralarında, deniz kenarında bulunan üç karavanın kapı ve pencere camları kırılarak içeri girildi. Karavanlarda muhafaza edilen 21 şişe alkollü içki, 16 şişe meşrubat ile çeşitli ev ve mutfak eşyaları çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.Ö. (E-51) tespit edilerek, tutuklandı. Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.