Polisiye olaylar: Sahte vekaletnameyle araç sattı, uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Sahte vekaletname düzenleyerek iki aracı sattığı belirlenen bir kişi tutuklanırken, Lefkoşa ve İskele’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında üç kişi yakalandı. Gazimağusa ve Bafra’da çevreyi rahatsız eden iki kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

Sahte vekaletname düzenleyerek iki aracı sattığı belirlenen bir kişi tutuklanırken, Lefkoşa ve İskele’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında üç kişi yakalandı. Gazimağusa ve Bafra’da çevreyi rahatsız eden iki kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

Sahte vekaletnameyle iki aracı sattı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı içerisinde S.D. (34), bir şahıs için yurt dışından getirilen aracın sorun çıkardığı gerekçesiyle kendisine satması için verilen araç ile aynı şahsın annesi adına kayıtlı başka bir araca ilişkin noterde düzenlenen vekaletname belgelerini sahteledi.

Zanlının, sahtelediği belgeleri ilgili daireye ibraz ederek tedavüle sürdüğü ve daha sonra iki aracı da sattığı tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında S.D. tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Lefkoşa ve İskele’de uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.H.A.’nın (24) kaldığı evde yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan dört adet kağıt parçası ele geçirildi.

İleri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen S.S.’nin (22) ikametgahında yapılan aramada ise aynı tür uyuşturucu madde içerdiğine inanılan üç adet kağıt parçası daha bulundu. Her iki zanlı tutuklandı.

Öte yandan İskele’de Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli görülen T.A.’nın (33) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 41 bin 290 TL, 5 bin 580 Euro, 2 bin 790 ABD Doları ve 46 bin 510 Sterlin nakit para ele geçirildi. Zanlı tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Sarhoşluk nedeniyle iki tutuklama

Gazimağusa ve Bafra’da kamuya açık alanlarda çevreyi rahatsız eden iki kişi de polis tarafından tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, Gazimağusa’da M.A. (30), 337 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, Bafra’da ise F.Ö. (34) alkollü olduğu halde nefes örneği vermeyi reddederek, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Her iki şahıs tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.