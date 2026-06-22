Polisten Uyuşturucu Baskını: Çok Sayıda Emare Bulundu

Gazimağusa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çok sayıda kağıt parçası ile çeşitli emareler ele geçirildi.

Gazimağusa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çok sayıda kağıt parçası ile çeşitli emareler ele geçirildi.

Polis açıklamasına göre, 21 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 sıralarında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen A.C.’nin (61) üzerinde ve kullanımındaki araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 5 adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu belirlenen O.K.’nin Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada ise sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 141 adet kağıt parçası ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sıvı tespit edildi.

Aramada ayrıca, izinsiz ve kayıtsız olarak tasarrufunda bulundurduğu 2 adet dedektör, 1 adet hava tabancası ve 81 adet hava tabancası mermisi de bulunarak emare olarak alındı.

A.C. ve O.K. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.