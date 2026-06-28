Polonya'da haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkenin batısında Almanya sınırında bulunan Slubice kentinde 27 Haziran'da hava sıcaklığı 38,9 dereceye ulaştı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkenin batısında Almanya sınırında bulunan Slubice kentinde 27 Haziran'da hava sıcaklığı 38,9 dereceye ulaştı.

Bu değer, Polonya'da haziran ayında şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü (IMGW), söz konusu sıcaklık değerinin önceki haziran ayı rekoru olan 38,3 dereceyi geride bıraktığını bildirdi.

Önceki rekorlar 2019 yılında Cebr ve Radzyn kasabalarında, 2022'de ise Slubice'de ölçüldü.

Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının etkisinin bugün ve yarın zirveye ulaşmasının beklendiğini, ülkenin batısındaki bazı bölgelerde sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkabileceğini ifade etti.

Tahminlerin gerçekleşmesi halinde, 29 Temmuz 1921'de Proszkow kasabasında ölçülen ve ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olarak kayıtlarda bulunan 40,2 derecelik rekorun da kırılabileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmaları, yeterli miktarda su tüketmeleri ve özellikle yaşlı ve çocuklar için daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.