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Profesyonel Futbolcu Halil İ. Sönmez Karpaz Spor Akademisi’ni ziyaret etti

SPOR 5
Yayınlama: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 03:05 | Güncellendi: 13.07.2026 01:22 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Karpaz Spor Akademisi, Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi’nde forma giyen profesyonel futbolcu Halil İbrahim Sönmez’i akademisinde ağırladı.
Profesyonel Futbolcu Halil İ. Sönmez Karpaz Spor Akademisi’ni ziyaret etti

Karpaz Spor Akademisi, Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi’nde forma giyen profesyonel futbolcu Halil İbrahim Sönmez’i akademisinde ağırladı.

Gerçekleşen söyleşide Halil İbrahim Sönmez, futbol kariyerindeki tecrübelerini geleceğin yıldızları minik sporcularla paylaşırken, çocuklar da merak ettikleri soruları birebir sorma fırsatı buldular.

Murat Efe başkanlığındaki Karpaz Spor Akademisi bünyesinde birbirinden değerli hocalar tarafından en iyi şekilde yetiştirilen geleceğin yıldız adayları genç sporculara ilham veren bu anlamlı buluşmada katkılarından dolayı Halil İbrahim Sönmez’e teşekkür ettiler ve bundan sonra da kariyerinde başarılarının devamını dilediler.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi