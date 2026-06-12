Puan cezaları için düzenleme geliyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, toplumda tartışma konusu olan birikmiş ceza puanlarının akıbetiyle ilgili, KIBRIS’a konuştu. Buna göre, 1 Ocak 2019-30 Haziran 2027 arasındaki 8.5 yılı kapsayan ceza puanlarının durdurulmasını öngören yasa değişikliği hazırlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, toplumda tartışma konusu olan birikmiş ceza puanlarının akıbetiyle ilgili, KIBRIS’a konuştu. Buna göre, 1 Ocak 2019-30 Haziran 2027 arasındaki 8.5 yılı kapsayan ceza puanlarının durdurulmasını öngören yasa değişikliği hazırlandı.

“8.5 yıl boyunca puan cezası uygulanmayacak”… Erhan Arıklı, birçok sürücünün biriken ceza puanları nedeniyle ehliyetlerini kullanamaz hale geldiğini belirterek, Polis Genel Müdürlüğünün talebi üzerine puan cezalarının belirli bir süre askıya alınmasının gündeme geldiğini kaydetti. Arıklı, bu amaçla hazırlanan yasa tasarısı kapsamında, 1 Ocak 2019-30 Haziran 2027 arasında sabit hız tespit kameralarınca tespit edilen ve edilecek trafik ihlallerine puan cezası uygulanmayacağını açıkladı.

“Kameralar bakım için söküldü”… Arıklı, Güney Kıbrıs dahil dünyada pek çok ülkede kullanılan yapay zekâ destekli hız tespit kameralarına, ülkede başından beri karşı çıkan bir kesim bulunduğunu söylerken; 5-6 noktadaki kameraların, Polis Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda ve bakım amacıyla Radarsan tarafından yerlerinden geçici alındığını belirtti. Arıklı, ayrıca bu işlemin, bundan sonra da rutin olarak devam edeceğini kaydetti.

“Radarsan yazılım geliştiriliyor”… Arıklı, Radarsan tarafından yeni bir yazılım geliştirildiğini ifade ederek, 30 Haziran 2027’nin, yazılımın tamamlanıp devreye alınacağı süreci kapsadığını söyledi. Bu sayede hız tespit kameralarının kaydettiği ihlallerin polis sistemine otomatik ve dijital olarak aktarılacağını ifade eden Arıklı, böylece cezaların işlenmesi ve dökümlerinin hazırlanmasının çok daha hızlı şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Cemre CEMALİ

Ülkemizde trafikle ilgili 2018’den beri tebliğ edilemeyen ceza puanlarının yarattığı mağduriyeti gidermek için hükümet yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Dağıtılmadığından dolayı birikmiş ceza puanları yüzünden sürüş ehliyetine el konulan birçok sürücü için hazırlanan yeni düzenlemenin meclisten geçerek yasallaşması halinde, 1 Ocak 2019-30 Haziran 2027 arasında sabit hız tespit kameralarınca tespit edilen ve edilecek trafik ihlallerine puan cezası uygulanmayacak.

Bilindiği üzere yollarda belirli noktalara yerleştirilen sabit radarlar, sürücülerin hız limitlerine uymasını sağlayarak trafik ihlallerinin önlenmesinde ve yol güvenliğinin artırılmasında önemli bir caydırıcı rol üstleniyor.

Sabit radarlar, son günlerde iki önemli konuda karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri, biriken cezaların yarattığı mağduriyet, bir diğeri ise bazı yerlerde yapay zeka destekli kameraların yollardan kaldırılması. Son günlerde ülkemizde bazı noktalardan yapay zekâ destekli hız tespit kameralarının kaldırılması, yeni bir tartışma yarattı.

Uzun bir dönem “Kameralar çalışıyor mu, çalışmıyor mu?” sorularının gündemi meşgul ettiği ülkemizde, şimdi de “Kameralar neden söküldü?” sorusu, kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, tartışmalara ilişkin KIBRIS’a konuşarak, kameraların kaldırılma gerekçelerini ve ceza puanlarının akıbetiyle ilgili yeni uygulamaya dair detayları paylaştı.

Arıklı: 5-6 kamera bakım için söküldü

Erhan Arıklı, bazı noktalardaki yapay zekâ destekli hız tespit kameralarının rutin bakım ve servis işlemleri kapsamında geçici olarak söküldüğünü belirtti.

Kameraların üretimini gerçekleştiren RADAR Teknolojileri A.Ş.’nin (RADARSAN) Polis Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda belirli noktalardaki cihazları bakımını yapmak üzere söktüğünü ifade eden Arıklı, işlemlerin tamamlanan kameraların yeniden yerlerine monte edildiğini söyledi.

Arıklı, bakım ve servis işlemlerinin 3 yıllık garanti kapsamında gerçekleştirildiğini ve bu işlemin rutin olarak devam edeceğini ifade ederek, ‘kameralar bir bir sökülüyor’ söyleminin doğru olmadığına dikkat çekti.

Süreç içerisinde 5-6 noktadaki kameranın bakım için yerinden alındığına işaret eden Arıklı, sökülen kameraların kısa süre içerisinde yeniden devreye alındığı kaydetti. Arıklı, en başından beri ülkede yapay zekâ destekli kameralara karşı olan bir kesim olduğunu savunarak, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: Bazı insanların içinde yapay zeka kameraları hâlâ yara olarak duruyor. Güney Kıbrıs dahil, dünyanın birçok ülkesi, yapay zeka destekli kameralara geçerken, bizde yapay zekalı kameraları tartışmaya çalışan bir grup var.

“Kameralar polisin sorumluluğunda”

Erhan Arıklı, “Yapay zekâ destekli kameralar elektronik sistemlerdir. Zaman zaman servis ihtiyacı duymaları son derece normaldir.” diyerek, sıcak hava koşullarının da cihazların performansını etkileyebileceğini belirtti.

Bakım için hangi noktalardan, kaç adet kameranın söküldüğüne ilişkin detayların Polis Genel Müdürlüğünden öğrenilmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, sistemlerin doğrudan polisin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

“2018’den tebliğ edilmemiş cezalar var”

Erhan Arıklı, sabit hız tespit kameraları tarafından tespit edilen cezaların tebligat hizmetlerinin ihale yoluyla özel bir şirkete verildiğini anımsatarak, tebligat sürecinde yaşanan sıkıntılara da değindi. Özellikle kiralık araçlar ve Güney Kıbrıs plakalı araçlarda tebligatların kişilere ulaştırılamadığını ifade eden Arıklı, bazı kişilerin de kuryeler aracılığıyla gönderilen tebligatları teslim almamak için yanlış beyanda bulunduğunu ifade etti.

Arıklı, çok sayıda cezanın yıllardır tebliğ edilemediğini belirterek, 2018 yılından bu yana biriken çok sayıda ceza bulunduğunu söyledi.

“İnsanların eline 7-8 ceza birden ulaşıyor”

Tebligatların gecikmesi nedeniyle bazı sürücülerin aynı anda çok sayıda ceza aldığını ve buna bağlı, ehliyet puanlarının toplu işlendiğini belirten Erhan Arıklı, bu durumun vatandaşlardan yoğun şikâyet aldığını söyledi.

Arıklı, “insanların eline aynı anda 7-8 ceza birden ulaşıyor. Vatandaş, sadece para cezasıyla karşı karşıya kaldığını sanırken, biriken ceza puanları nedeniyle ehliyetine de el konulduğunu öğreniyor.” diyerek, tebligatlarda yaşanan gecikmelerin yarattığı sıkıntılara dikkat çekti. Bu durumun ciddi şikâyetlere yol açtığını ifade eden Arıklı, vatandaşların, “Tebligatlar zamanında yapılsaydı daha dikkatli davranır, aynı hataları tekrarlamazdım ve bu ihlalleri işlemezdim.” şeklinde serzenişte bulunduğunu kaydetti.

“Geçici madde eklendi”

Erhan Arıklı, sabit hız tespit kameralarının kaydettiği trafik ihlallerine ilişkin cezaların zamanında tebliğ edilememesi nedeniyle mağduriyetler yaşandığını belirterek, Polis Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda bu kameralar tarafından tespit edilen ihlallerde uygulanan puan cezalarının belirli bir süreliğine durdurulmasının gündeme geldiğini açıkladı. Bu kapsamda hazırlanan bir yasa tasarısı olduğunu kaydeden Arıklı, 1 Ocak 2019’dan 30 Haziran 2027’ye kadar sabit hız tespit kameraları tarafından tespit edilen ve edilecek trafik suçlarıyla ilgili düzenlenecek cezalara ilişkin tasarıya geçici bir madde eklendiğini açıkladı.

“Radarsan yeni bir yazılım geliştiriliyor”

Erhan Arıklı, puan cezaları ile ilgili değişikliğin ileriki bir tarihi kapsamasının nedenini de şu sözlerle açıkladı:

Biriken cezalarla ilgili süreci hızlandırmak için Radarsan tarafından yeni bir yazılım geliştiriliyor. Bu süre Radarsan’ın yaptığı çalışma için gereken zamandır. Yazılımın tamamlanması ve hayata geçirilmesine kadarki süreci kapsıyor. Yazılımın tamamlanmasıyla birlikte kameralar tarafından tespit edilen cezalar polis sistemine otomatik ve dijital olarak aktarılacak.

Arıklı, hâlihazırda sabit kameralar tarafından tespit edilen ihlallere ilişkin cezaların polis tarafından manuel olarak sisteme işlendiğini belirterek, bu işlemler için yalnızca iki polisin görevlendirildiğini söyledi.

Yapay zekâ destekli kameraların devreye girmesiyle iş yükünün de önemli ölçüde arttığını söyleyen Arıklı, “Polis bu cezaları bilgisayara işleyip dökümünü çıkartmakta çok güçlük çekiyor. Bunun elektronik ortamda bilgisayara aktarılması için yeni bir yazılıma ihtiyaç var. Radarsan da şu an polisin talebi ve istekleri doğrultusunda bu yazılımı yapıyor.” ifadelerini kullandı.

“Asıl rahatlama e-Devlete geçildiğinde olacak”

Erhan Arıklı, yeni yazılım sayesinde cezaların işlenmesi ve dökümlerinin hazırlanmasının daha hızlı yürütülmesinin hedeflendiğini söyleyerek, “Böylelikle tebligat süreçleri de biraz daha hızlanacak. Cezalar sisteme işleniyor, dökümü alınıyor ve kuryelere veriliyor. Bu sistemi de şu an 2 polis yapıyor ve yeterli gelmiyor.” dedi.

Türkiye’de cezaların e-Devlet üzerinden bildirildiğini ve tebligatın yapılmış kabul edildiğini ifade eden Arıklı,

“Bizde de asıl rahatlama e-Devlet uygulamasına geçildiğinde ve cezaların anlık olarak telefonlara düşmeye başladığı zaman olacak.” diyerek, bununla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı.

Arıklı, “Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’ne” katılacak

Öte yandan Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, 12 Haziran Cumartesi, İstanbul’da düzenlenecek Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’ne katılacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın davetlisi olarak zirveye katılacak Arıklı, Türkiye’den çeşitli bakanlar, üst düzey kamu temsilcileri ve küresel teknoloji şirketleri temsilcileriyle de görüşme fırsatı bulacak. Erdoğan’ın da katılacağı zirve, üst düzey kamu temsilcileri, küresel teknoloji şirketleri, sektör uzmanları ile paydaşları, veri merkezleri araştırmacıları, girişimciler ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren start-up’ları bir araya getirecek. Yapay zeka alanında uluslararası diyalog ile iş birliğinin güçlendirilmesi ve yapay zeka teknolojilerinin ekonomik büyüme, sanayi dönüşümü ile toplumsal refahın artırılmasındaki rolünün vurgulanması amaçlanan zirve, üst düzey stratejik bir platform niteliği taşıyor.

Zirvede, güvenilir ve etik yapay zeka, dijital altyapı ve veri merkezleri, yüksek performanslı hesaplama kapasitesi, sektörel dönüşüm, girişimcilik ekosistemleri ve beşeri sermaye geliştirilmesi gibi temel politikalar ve teknolojik öncelikler ele alınacak.