Putin’in aşk hayatını ortaya çıkarmıştı: Zehirlenerek hayatını kaybetti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aşk hayatı, uzun yıllardır merak konusu olarak devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aşk hayatı, uzun yıllardır merak konusu olarak devam ediyor.

Yıllar içerisinde çok sayıda gazeteci, Vladimir Putin’in aşk hayatı hakkında iddialar ortaya atmıştı.

PUTİN İLE ALİNA KABAEVA İLİŞKİSİNİ İLK HABERLEŞTİREN KİŞİ OLDU

Bunlardan en önemlisi, Putin’in Alina Kabaeva ile ilişkisi olduğuna dair iddiaları ilk kez haberleştirerek yayımlayan gazeteci Grigori Nehoroshev oldu.

LETONYA’YA SIĞINMACI OLARAK YERLEŞTİ

Nehoroshev, Putin hakkında haberi yayımladıktan sonra ciddi baskılara maruz kaldı.

2014 yılında Moskova’dan gelen baskılara daha fazla dayanamayan gazeteci, Rusya’dan ayrılarak Letonya’ya sığınmacı olarak yerleşti.

ZEHİRLİ MANTAR YEDİĞİ İÇİN ZEHİRLENDİ

11 yıldır siyasi sığınmacı olarak sürgün hayatı yaşadığı başkent Riga’da, Nehoroshev hayatını kaybetti.

Nehoroshev’in, zehirli mantar yedikten sonra hayatını kaybettiği iddia edildi.

Letonya tarafından yapılan açıklamaya göre olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.