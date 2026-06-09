Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye, söz sahibi ve inisiyatif alan ülke konumuna ulaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Güvenlik Konferansları Açılış Töreni’nde Türkiye’nin köklü devlet geleneği, güçlü tarihî mirası ve millî güvenlik anlayışıyla stratejik coğrafyada varlığını sürdürdüğünü vurguladı. Terörle mücadelede elde edilen başarılara dikkat çeken Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefine kararlılıkla ilerledikleri…

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Güvenlik Konferansları Açılış Töreni’nde Türkiye’nin köklü devlet geleneği, güçlü tarihî mirası ve millî güvenlik anlayışıyla stratejik coğrafyada varlığını sürdürdüğünü vurguladı. Terörle mücadelede elde edilen başarılara dikkat çeken Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefine kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın sosyal medya paylaşımına göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Güvenlik Konferansları Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin köklü devlet geleneğine, güçlü tarihî mirasına ve millî güvenlik anlayışına dikkat çekti.

Duran, “Milletimizin yüzyıllardır stratejik öneme sahip bir coğrafyada varlığını sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanımız, devletimizin bekasını, milletimizin istiklal ve istikbalini koruma iradesinin her dönemde en önemli güç kaynağımız olduğunu ifade etti” dedi.

Duran’ın tam paylaşımı şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Millî Güvenlik Konferansları Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin köklü devlet geleneğine, güçlü tarihî mirasına ve millî güvenlik anlayışına dikkat çekti. Milletimizin yüzyıllardır stratejik öneme sahip bir coğrafyada varlığını sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanımız, devletimizin bekasını, milletimizin istiklal ve istikbalini koruma iradesinin her dönemde en önemli güç kaynağımız olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, özellikle son yıllarda terörle mücadelede izlenen kararlı politikalar sayesinde önemli başarılar elde edildiğini, sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarla ülkemizin güvenliğinin daha güçlü temeller üzerine inşa edildiğini belirtti. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların da aynı kararlılık ve öz güvenin bir sonucu olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren konularda kendi öncelikleri doğrultusunda hareket etme kabiliyetini güçlendirdiğini dile getirdi. Bugün Türkiye’nin yalnızca gelişmeleri takip eden değil, bulunduğu bölgede söz sahibi olan, inisiyatif alan ve kendi stratejisini ortaya koyabilen bir ülke konumuna ulaştığını belirten Cumhurbaşkanımız, millî güvenlikten dış politikaya kadar birçok alanda elde edilen kazanımların arkasında güçlü bir irade, uzun vadeli bir vizyon ve kararlı bir duruş bulunduğunu ifade etti. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda atılan adımların, ülkemizin geleceğine daha güvenle bakmasını sağlayacağını kaydetti.”