Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu

SPOR 13

Yayınlama: 08 Haziran 2026 Pazartesi 00:43 | Güncellendi: 08.06.2026 01:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkanlık için yarıştı. 27 bin 138 oyun kullanıldığı seçim sonrası resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu.

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Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkanlık için yarıştı. 27 bin 138 oyun kullanıldığı seçim sonrası resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu.