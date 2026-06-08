Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkanlık için yarıştı. 27 bin 138 oyun kullanıldığı seçim sonrası resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu
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Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkanlık için yarıştı. 27 bin 138 oyun kullanıldığı seçim sonrası resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu.
Kaynak: Gündem Kıbrıs