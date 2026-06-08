8 Haziran 2026 Pazartesi
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Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu

SPOR 13
Yayınlama: 08 Haziran 2026 Pazartesi 00:43 | Güncellendi: 08.06.2026 01:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkanlık için yarıştı. 27 bin 138 oyun kullanıldığı seçim sonrası resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi başkanlık için yarıştı. 27 bin 138 oyun kullanıldığı seçim sonrası resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu.

Kaynak: Gündem Kıbrıs