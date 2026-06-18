Robin Hood’un ünlü meşe ağacı öldü

Nottinghamshire’daki Sherwood Ormanı’nda yaklaşık bin 200 yıl boyunca ayakta kalan ‘Dev Meşe’, Birleşik Krallık’ın en büyük meşe ağaçlarından biri olarak kabul ediliyordu. Milyonlarca ziyaretçi çeken ağaç, son yıllarda belirgin bir gerileme gösteriyordu.

Nottinghamshire’daki Sherwood Ormanı’nda yaklaşık bin 200 yıl boyunca ayakta kalan ‘Dev Meşe’, Birleşik Krallık’ın en büyük meşe ağaçlarından biri olarak kabul ediliyordu. Milyonlarca ziyaretçi çeken ağaç, son yıllarda belirgin bir gerileme gösteriyordu.

Ormanı yöneten Kraliyet Kuşları Koruma Derneği (RSPB), bilimsel incelemeler sonucunda ağacın öldüğünü doğruladı.

Ölüm nedeni ne?

RSPB’ye göre ölümün tek bir nedeni yok. Ancak şu faktörler büyük rol oynadı:

Yıllarca süren “iyi niyetli” yapısal müdahaleler (büyük dallara destek konulması)

Yoğun insan trafiği nedeniyle toprağın sıkışması

İklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan sıcak dalgaları ve kuraklıklar

Uzmanlar, ağacın doğal yaşı nedeniyle zaten zorlandığını, ancak turizm kaynaklı toprak sıkışmasının köklerin su, oksijen ve besin almasını engellediğini belirtiyor.

Ağaç tarihe karışmıyor

RSPB, dev meşenin ormanda bir anıt olarak ayakta kalacağını açıkladı. Ağacın gövdesi önümüzdeki yıllarda doğal olarak çürüyecek ve bu süreçte birçok hayvan ve bitkiye yaşam alanı sağlayacak.

Ayrıca dev meşeden alınan fidanlar dünyanın çeşitli yerlerine dikildi. 2013’te pantomim oyuncuları Barney Harwood, Su Pollard ve David Hasselhoff’a da fidanlar hediye edilmişti.

Robin Hood bağlantısı

Efsaneye göre, halk hikayelerinden zenginlerden çalarak yoksullara dağıtması ve haksızlıklara karşı savaşmasıyla bilinen efsanevi bir halk kahramanı olan Robin Hood, mantar kaynaklı oyuk gövdesini saklanma yeri olarak kullanıyordu.

1790’da Hayman Rooke’un kitabında bahsedilmesinin ardından ağaç büyük turizm ilgisi görmeye başladı.