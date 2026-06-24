Ronaldo hesabı açtı: Portekiz, Özbekistan'a gol oldu yağdı

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun ikinci haftasında Portekiz ile Özbekistan, Houston'daki NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Portekiz, rakibini 5-0 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun ikinci haftasında Portekiz ile Özbekistan, Houston'daki NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Portekiz, rakibini 5-0 mağlup etti.

Portekiz'in gollerini 6 ile 39. dakikada Cristiano Ronaldo, 17. dakikada Nuno Mendes, 60. dakikada kendi kalesine Nematov ve 87. dakikada Rafael Leao attı.

Portekiz, bu sonucun ardından 4 puana yükseldi. Özbekistan ise gruptaki ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Portekiz, gruptaki son maçında Kolombiya ile kozlarını paylaşacak. Özbekistan ise Demokratik Kongo ile karşılaşacak.