Ronaldo: Umarım 40 yıl daha yaşarım

Dallas’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Cristiano Ronaldo, 41 yaşında olmasına rağmen hâlâ milli takım için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu gösterdi.

Dallas’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Cristiano Ronaldo, 41 yaşında olmasına rağmen hâlâ milli takım için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu gösterdi.

Portekiz’in Dünya Kupası’ndaki zorlu yolculuğunda takım olarak maç maç ilerlediklerini belirten Ronaldo, “Kimse için kolay değil. Elenen takımlara bakmak yeterli” dedi. Yarın oynayacakları zorlu maç öncesi takımdaki sakin ve olumlu havadan memnun olduğunu ifade etti.

Milli takıma 18 yaşında katıldığını hatırlatan yıldız oyuncu, “Oynasam da oynamasam da milli takımda her zaman önemli bir rolüm olacak. Kariyerimi istediğim zaman bitireceğim” diyerek, son Dünya Kupası olduğu yönündeki sorulara net bir yanıt verdi.

Takım içinde güçlü bir birliktelik olduğuna dikkat çeken Ronaldo, “Bu, sadece sahada oynanan futboldan öte bir şey. Bu Dünya Kupası’nda insanların tutkusunu en çok hatırlayacağım” diye konuştu. Dünya Kupası’nı kazanmanın kendisini daha fazla Cristiano yapmayacağını, her anın tadını çıkarmak gerektiğini vurguladı.

“Umarım 40 yıl daha yaşarım” diyen Ronaldo, zorluklardan büyüyeceğini ve gelecekte bu anıları özlemle hatırlayacağını söyledi.