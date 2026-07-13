Rum Bakan: Güney Kıbrıs, Doğalgazı İç Piyasada Kullanamayacak

Alithia gazetesinin haberine göre, “energygamer.gr” adlı haber sitesine röportaj veren Damianos, şirketlerle imzalanan paylaşım sözleşmelerinin, şirketlere doğalgazın nasıl daha iyi pazarlanabileceği konusunda öneri sunma hakkı verdiğini kaydederken, yıllardır bu doğalgazı çıkaramadıklarını ve pazarlanması aşamasında, doğalgaz rezervinin çok büyük…

Alithia gazetesinin haberine göre, “energygamer.gr” adlı haber sitesine röportaj veren Damianos, şirketlerle imzalanan paylaşım sözleşmelerinin, şirketlere doğalgazın nasıl daha iyi pazarlanabileceği konusunda öneri sunma hakkı verdiğini kaydederken, yıllardır bu doğalgazı çıkaramadıklarını ve pazarlanması aşamasında, doğalgaz rezervinin çok büyük olmaması ve benzeri birtakım teknik sıkıntılar olduğunu söyledi.

Habere göre Damianos, enerji şirketlerinin “Afrodit” yatağından çıkarılacak gazın bir kısmının Kıbrıs’a getirilmesini kabul etmelerinin söz konusu olmadığını ve şu anki planın, bu gazın Mısır’a götürülerek elektrik üretiminde kullanılması olduğunu belirtti.

Damianos, nihai yatırım planının 2027 yılı içerisinde açıklanmasını ve ilk üretimin 2031 yılında yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Habere göre Damianos, “Kronos” hedefindeki doğalgazın da büyük bir miktar olmadığını ve Güney Kıbrıs’a fazla bir para getirmeyeceğini kaydetti.

Damianos, “Glafkos” ve “Pigasos” hedeflerindeki doğalgaz için nihai yatırım planının da 2029 yılında açıklanmasını beklediklerini söyledi.