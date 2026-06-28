Rum basını Holguin’in planını analiz etti

Rum gazeteleri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Kıbrıs sorununun taraflarıyla daha gevşek bir federasyon modelini öngören bir çözüm planını görüştüğü yönündeki iddiaları değerlendiren analiz haberleri yayımladı.

Rum gazeteleri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Kıbrıs sorununun taraflarıyla daha gevşek bir federasyon modelini öngören bir çözüm planını görüştüğü yönündeki iddiaları değerlendiren analiz haberleri yayımladı.

Fileleftheros gazetesi, “Sınırı Aşıp Konfederasyona Dayanıyorlar… Holguin’in Stratejik Anlaşmayla İlgili Fikirleri Evrimsel Nitelikte Olacak” başlıklı analizinde, Holguin’in hedefinin, “uygulamada evrimsel nitelik taşıyacak ve müzakereler için bir çerçeve oluşturacak ‘Stratejik Anlaşma’ imzalanması olduğunu” öne sürdü.

Gazete, Holguin’in kısa süre önce bölgede gerçekleştirdiği temasları sırasında tarafların, “anlaşmazlıkların üzerine köprü kurmaya çalışan çerçevenin içeriği” konusunda nabız tutmaya çalıştığını, basına yansıyan bilgiler doğrultusunda söz konusu çerçevenin mevcut yakınlaşmaların ve bugüne kadar üzerinde uzlaşı sağlanan zeminin ötesine geçtiğini savundu.



Basına yansıyanlardan, “çerçevenin; eşlik eden fikirler temelinde, sınırı aşan ve konfederasyona dayanan derecede gevşek bir desantralize (yerelleşme/ademi merkeziyetçilik) federasyon mantığında hareket ediyor göründüğünü” aktaran gazeteye göre, “Stratejik Anlaşma, çerçevenin ve istasyon-adımların ötesinde evrimsel bir şekilde belirleyici olacak.” ifadeleri kullanıldı.

Gazete, Holguin’in Ada’ya gerçekleştirdiği önceki ziyaret öncesinde yardımcısının yaptığı açıklamaya da dikkat çekerek, süreçte önceliğin müzakere sürecinin güvence altına alınması, günlük yaşamın büyük ölçüde etkilenmemesi ve tüm taraflara Avrupa vatandaşı yaklaşımıyla bakılması gerektiği yönündeki ifadelerin tesadüf olmadığını yazdı.

Basına yansıyanlardan, Stratejik Anlaşma’nın, müzakerelerin başlamasının ötesinde paralel gitmesi gereken adımları da başlatacak göründüğüne işaret edilen haberde “evrimsel bir süreç benimseniyor olmasının, uzlaşılacak çeşitli önlemlerin hayata geçirileceği anlamına geldiğine” dikkat çekildi.

Haberde Holguin’in, ilk başta karşılıklı olarak önemli ve toplumda dinamik yaratacak iyi niyet hareketlerinde bulunulması gerektiği görüşünde olduğuna işret edilerek yaklaşık iki yıl sürecek bir geçiş dönemi olacağına, bu süreç içerisinde 3D’nin, yani KKTC ile doğrudan ticaret, direkt uçuşlar ve direkt uluslararası temasların da başlayabileceğine işaret edildi.

Gazete Holguin’in muhataplarıyla görüşmelerinden kamuoyuna sızanların “Holguin’ çerçevesinin toprağa karşı tanınma zemininde hareket ettiğini gösterdiğini” yazdı.

Rum yönetiminin “tek üniter egemenlik, tek üniter temsiliyet ve tek üniter vatandaşlığın mutlak korunması ve anlaşmanın, ortaya çıkacak çözümün Kıbrıs Cumhuriyeti’nin evrilmesi demek olması gerektiği” görüşünü net şekilde ortaya koyduğu, bunların Rum tarafının kırmızı çizgileri olduğu hatırlatılan habere göre, basına yansıyan fikirler “parlamento değil, yerel meclislerde seçilecek eşit sayıda milletvekilinin katılacağı bir organ bir modele atıf yapıyor.”

Holguin’in güvenlik ve garantiler konusunda, “Kıbrıs’ın NATO’ya girmesi gibi eski denenmiş ve zaman içerisinde, bazı sebeplerden dolayı asla işlemeyecek bir reçete tercih ediyor göründüğünü” yazan gazete, “örneğin AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, önüne böyle bir fikir konulduğunda, tepkisinin ne olacağı tahmin edilebilir. Ulusal Konsey’de söylediklerine göre Stefanu, Holguin’in başka fikirlerinden de kaygı duyuyor.” ifadelerini kullandı.