Rum Basını: RMMO Silahlanmada Yeni Döneme Girdi

Yayınlama: 22 Haziran 2026 Pazartesi 15:46 | Güncellendi: 22.06.2026 14:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Haberde, söz konusu dönemin ordunun elindeki malzeme ve ekipman kapasitesini sınırladığı belirtilirken, son yıllarda gerçekleştirilen silah ve savunma sistemleri alımlarıyla birlikte yeni bir döneme girildiği ifade edildi. Analizde, Sırbistan’dan temin edilen 155 milimetrelik NORA B-52 topçu sistemleri ile TAMNAVA çok namlulu roketatar sistemleri…

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Haberde, söz konusu dönemin ordunun elindeki malzeme ve ekipman kapasitesini sınırladığı belirtilirken, son yıllarda gerçekleştirilen silah ve savunma sistemleri alımlarıyla birlikte yeni bir döneme girildiği ifade edildi. Analizde, Sırbistan’dan temin edilen 155 milimetrelik NORA B-52 topçu sistemleri ile TAMNAVA çok namlulu roketatar sistemlerinin satın alma süreçleri ve teknik özelliklerine geniş yer verildi. Gazete ayrıca, kısa süre önce gerçekleştirilen “NİKİTİS-DİMİTRA 2026” tatbikatında BOV M16 Milos aracı üzerinde konuşlu hızlı topçu birliğinin senaryo icra ettiğini aktardı. RMMO envanterinin son on yılda önemli ölçüde modernize edildiğini vurgulayan gazete, özellikle NORA B-52 ve TAMNAVA sistemlerinin teknolojik üstünlüklerinin ordunun operasyonel kabiliyetlerine katkı sağladığını belirtti.