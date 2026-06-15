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Rum halkı Hristodulidis’in seçimlere müdahale ettiğini düşünüyor

G.KIBRIS 12
Yayınlama: 15 Haziran 2026 Pazartesi 15:54 | Güncellendi: 15.06.2026 18:04 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Güney Kıbrıs’ta 30 Mayıs ile 10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen bir ankete göre katılımcılar, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in milletvekilliği seçimlerine müdahalede bulunduğu görüşünü ortaya koydu.
Rum halkı Hristodulidis’in seçimlere müdahale ettiğini düşünüyor

Güney Kıbrıs’ta 30 Mayıs ile 10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen bir ankete göre katılımcılar, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in milletvekilliği seçimlerine müdahalede bulunduğu görüşünü ortaya koydu.

Politis gazetesi, 30 Mayıs 10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete katılan 805 kişinin yüzde 45’inin Hristodulidis’in milletvekilliği seçimlerine müdahil olduğunu ve bazı partileri desteklediği görüşünü ortaya koyduğunu aktardı.

Katılımcıların yüzde 37’si Hristodulidis’in tarafsız kaldığına inandıklarını belirtirken, yüzde 18’lik bir kesim ise soruyu yanıtsız bıraktı.

Yine aynı ankete göre katılımcıların yüzde 50’si Hristodulidis’in milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarından memnun olduğunu düşündüklerini dile getirirken, yüzde 30’luk bir kesim ise memnun olmadığını düşündükleri ifade etti.

 

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi