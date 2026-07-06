Rum Maliye Bakanı Keravnos, GSI projesine ilişkin açıklamalarda bulundu

Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un dün “Alphanews” sitesine verdiği röportajda, GSI projesine ilişkin “Olumlu ifade kullanmadığı” iddia edildi.

Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un dün “Alphanews” sitesine verdiği röportajda, GSI projesine ilişkin “Olumlu ifade kullanmadığı” iddia edildi.

Alithia gazetesi: “Keravnos GSI’yi Sildi Damianos Milyar Eurolar Görüyor – Maliye Bakanı Proje’de Olumlu Hiçbir Şey Görmüyor” başlıklarıyla verdiği haberinde, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un dün “Alphanews” haber sitesinde yayımlanan röportajında, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasında deniz altı elektrik kablo projesi (Great Sea Interconnector-GSI) konusunda önceki röportajlarının aksine olumlu bir ifade kullanmadığını yazdı.

Gazete, Keravnos’un röportajında, GSI projesinin “Ekonomik boyutu, sürdürülebilirliği veya hayata geçirilebilirliği konusunda tek bir olumlu ifade kullanmadığını” belirtirken, “Türkiye’nin kablo döşenmesi için derinlik ölçümlerine izin vermediğini” söylediğini aktardı.

Keravnos’un Rum-Yunan hükümetinin Kasım 2025’te duyurduğu güncelleme çalışmalarının durumu ve AB Yatırım Bankası’ndan fon temin edilmesi konusundaki gelişmeler hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığını söyleyerek, bu bilgiler için Rum Enerji Bakanı’nı işaret ettiğini belirtti. Gazete, Keravnos’un “1 milyar Euro’luk talep konusunun çok iyimser bir öngörü olduğunu” ifade ettiğini aktardı.

Habere göre, Keravnos “AB Yatırım Bankası ve ABD’nin, GSI projesinin ekonomik sürdürülebilirlik koşullarını sağlamadığı görüşünde olduğunu” belirtirken, “Yabancı yatırımcıların ilgisine dair duyumları son 3 yıldır aldığını ancak şu ana kadar hayata geçirileni görmediğini” de vurguladı.

Rum yetkililerin dönem dönem proje hakkında yaptıkları farklı açıklamalara da atıfta bulunan gazete, Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos’un ise dün “Kathimerini” gazetesinde yer alan söyleşisinden kesitlere de yer verdi.