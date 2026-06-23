Rum Ulusal Konseyi dün Hristodulidis başkanlığında toplandı

Rum Ulusal Konseyinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında dün yeni oluşumuyla ilk kez toplandığı haber verildi.

Rum Ulusal Konseyinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında dün yeni oluşumuyla ilk kez toplandığı haber verildi.

Ulusal Konseyin mayıs ayı sonunda Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinin ardından yeni üyeleriyle dün ilk kez toplandığını yazan Fileleftheros gazetesi, konsey üyelerinin Hristodulidis tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgilendirildiğini yazdı.

Gazete “(BM Genel Sekreteri) Müzakerelerin Başlamasını İstiyor- Holguin Guterres’i Görüyor ve Ardından Costa ve Ursula İçin Brüksel’e Gidiyor- Müzakerelerin Yeniden Başlaması Konferansı” başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde, ulusal konseyin DİSİ, AKEL, ELAM, DİKO, “Alma” ve “Amesi Dimokratia’nın” katımıyla dün ilk kez toplandığını kaydetti.

Haberde, BM Genel Sekreteri Guterres’in amacının, büyük olasılıkla temmuz sonunda Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 formatındaki gayri resmi toplantıda Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başladığını ilan etmek olduğu ifade edildi.

Haberinde Holguin’in gerçekleştirdiği temasların belirleyici olduğuna da işaret eden gazete, Holguin’in Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le görüşmek için Brüksel’e gitmesinden önce, bu hafta BM Genel Sekreteri Guterres’le New York’ta görüşeceğini belirtti.

BM açısından ortaya çıkan “yoğun hareketliliğin” dünkü Ulusal Konsey toplantısında ele alındığını yazan gazete, BM’nin yeni bir belge veya Guterres’in ortaya koyduğu gibi bir çerçeve hazırlamak konusunda kararlı göründüğünü öne sürdü.

Haberde, BM Genel Sekreteri ve çalışma arkadaşlarının, Avrupa Birliği (AB) unsuruna çok fazla yatırım yaptıklarına da işaret edildi.

Gazete, Kıbrıs sorunundaki perde gerisini ve Rum siyasi liderliğinin dün yaptığı toplantıda görüşülenleri bilen “kaynaklara” atıf yaparak, şu ifadelere yer verdi:

“ Holguin ve Patti Londono’yla (Holguin’in yardımcısı) birlikte BM açısından iki düzeyde yoğun hareketlilik yaşanırken, Birleşmiş Milletler (BM) yeni bir belge veya Guterres’in (başka bir isimle) hazırladığı gibi bir çerçeve hazırlamak konusunda kararlı görünüyor. Birleşmiş Milletler müzakerelerin yeniden başlamasını ilan edecek genişletilmiş bir konferans istiyor, BM Genel Sekreteri ve çalışma arkadaşları Avrupa Birliği (AB) unsuruna çok fazla yatırım yapıyor”

Siyasi liderliğin bilgilendirilmesinden BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in bu hafta içerisinde Guterres’le görüşmek ve atılacak bir sonraki adımları ele almak için New York’ta olacağının ortaya çıktığını da kaydeden gazete, Holguin’in önümüzdeki hafta Brüksel’de olacağını belirtti.

Holguin’in Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’yla randevusunun ayarlandığını, ayrıca Holguin’in Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüşeceğini ancak randevu tarihiyle ilgili henüz yanıt alamadığını ifade etti.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen hafta Brüksel’de gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde gerek Costa gerekse de Ursula von der Leyen’le Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ele aldığı da anımsatıldı.

Kıbrıs sorununda son günlerde yapılan tüm görüşmelerde ortaya çıkan sonucun, AB unsurunun bundan sonraki gelişmelerde sahip olduğu önem olduğuna işaret eden gazete, gerek Hristodulidis gerekse siyasi parti liderlerinin AB’nin rolüyle ilgili olarak, Holguin’in yaklaşımında bariz bir farklılaşma olduğunu kayda geçirdiklerine işaret etti.

Holguin’in adadaki temaslarında ilettiği mesajın, BM Genel Sekreterinin AB’nin bir sonraki uluslararası konferansta yer almasını istediği yönünde olduğunu kaydeden gazete, BM Genel Sekreterinin mesajının (Türk tarafını daha çok ilgilendiren) ikinci bir yöne de sahip olduğuna işaret ederek, Guterres’in bu mesajla, kişisel temsilcisi Holguin’e verdiği direktiflerin Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) için değil, uluslararası bir konferans için çalışması yönünde olduğunu netleştirdiğini belirtti.

Gazete, AB-Türkiye meselelerine bakıldığında ise Türkiye’yi ilgilendiren konuların ise giriş vizeleri, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Türkiye’nin SAFE programı ile AB’nin silahlanma programlarına katılımı olduğuna işaret etti.

– Letimbiotis

Gazeteye göre Rum hükümeti sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise Ulusal Konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamada, BM ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

Letimbiotis en kısa sürede, bir önceki müzakere sürecinde kalınan noktadan ve her daim üzerinde hem fikir olunan çerçeve içerisinde olacak şekilde, müzakerelerin yeniden başlaması için başlangıç noktası teşkil edecek gayri resmi genişletilmiş bir konferans toplanması için her düzeyde görüşmeler ve temaslar yapıldığını ifade etti.

Açıklamasında müzakere kazanımlarının korunmasının ve vatanın yeniden birleşmesinin en üst ulusal hedef olduğunu söyleyen Letimbiotis, her imkânı, diplomatik fırsatı ve üstlenilen her inisiyatifi değerlendireceklerini dile getirdi.

Letimbiotis çabanın devam ettiğini ve yoğunlaşacağını sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “Guterres’in Yeni Çabasına Destek- Yeni Ulusal Konseyin Dünkü İlk Toplantısı” başlıklı haberinde Ulusal Konsey üyelerinin dünkü toplantıda BM’nin yenilenmiş inisiyatifini desteklediklerini yazdı.

– Andoniyu

Gazeteye göre, dün “Politis” radyosuna konuşan hükümet sözcü yardımcısı Yannis Andoniyu ise açıklamasında gösterilen çabanın Kıbrıs sorununun Türkiye’nin AB-Türkiye konulu hedefleriyle ilişkilendirilmesi ve iki paralel süreç olması, diğer bir değişle Ankara’nın Avrupa’yla ilgili hedeflerinin Kıbrıs sorunundaki gelişmelere ayak uydurması olduğuna işaret etti.

Açıklamasında, aşırı beklentiler meydana getirilmemesi uyarısında da bulunan Andoniyu, henüz bir çözüme ilişkin gerekli koşulların oluşturulmadığını söyledi.

– Holguin temmuz başı adaya dönüyor

Haravgi gazetesi ise “Olası Bir Gayri Resmi Konferans Arka Planına Sahip Diplomatik Hareketlilik” başlıklı haberinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in temmuz başında adaya dönmesinin beklendiğini yazdı.

Haberinde, Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün Ulusal Konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamalara yer veren gazete, Letimbiotis’in yaptığı açıklamada Holguin’in Brüksel ve New York’taki görüşmelerinin ardından, iki tarafla olan temaslara devam etmek için adaya dönmesinin beklendiğini söyledi.

Açıklamasında çözüm çerçevesine yönelik herhangi bir “yapıcı belirsizliğin” kabul edilmediğini de ifade eden Letimbiotis, BM Güvenlik Konseyi kararlarınca belirlenen iki kesimli iki toplumlu federasyonda ısrar ederek, hedefin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine izin verecek işler ve sürdürülebilir bir çözüm olduğunu savundu.

Letimbiotis önümüzdeki ayların kritik olarak addedildiğini, çünkü BM’nin diplomatik inisiyatifinin müdahil tarafların da temaslarıyla bağlantılı olarak yakın gelecekte Kıbrıs sorununun gidişatını belirleyebileceğini söyledi..

Alithia ise konuyla ilgili habere “Hristodulidis Ulusal Konsey Üyelerine Anahtarın Ankara’da Olduğunu İzah Etti- Başkan Hristodulidis, Guterres’in İnisiyatifiyle Olarak Ulusal Konseyi Bilgilendirdi” başlığıyla yer verdi.