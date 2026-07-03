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Rum veteriner dairesinden şap hastalığına aşı zorunluluğu

G.KIBRIS 12
Yayınlama: 03 Temmuz 2026 Cuma 14:30 | Güncellendi: 03.07.2026 14:58 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Rum Veteriner Dairesi, şap hastalığından koruma için hayvanlara aşı zorunluluğu getirildiğini, buna uymayan üreticilere ceza kesileceğini duyurdu.
Rum veteriner dairesinden şap hastalığına aşı zorunluluğu

Rum Veteriner Dairesi, şap hastalığından koruma için hayvanlara aşı zorunluluğu getirildiğini, buna uymayan üreticilere ceza kesileceğini duyurdu.

Alithia gazetesi, Veteriner Dairesi’nin açıklamasında hayvanların aşılanmasının artık zorunlu hale getirildiğinin, buna uymayanlara sert yaptırımlar uygulanacağının kaydedildiğini yazdı.

Gazete, Veteriner Dairesi’nin hayvanlarını aşılamayan üreticilerin çiftliklerinde hastalık görülmesi halinde tazminat hakkına sahip olmayacağı konusunda uyardığını kaydetti.

Kamu sağlığı ya da hayvan sağlığı söz konusu olduğunda, yetkili makamların hayvanları itlaf etme hakkı bulunduğunu belirten gazete, talimatlara uyulmaması veya yetkililerin çalışmalarının kasten engellenmesi halinde cezai yaptırım uygulanacağını yazdı.

Haberde, cezai yaptırımların 6 ay süreli hapis veya 3 bin 417 euro para cezası veya her ikisinin birlikte verilmesini öngördüğü ifade edildi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi